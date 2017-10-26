Киркоров под Барановичами «подсел» на драники с мачанкой 5 26.10.2017, 7:59

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Фото: агроусадьба «Медвежья завала»

Как российский артист два дня жил и ел в белорусской агроусадьбе.

Во время тура по Беларуси звезда российского шоу-бизнеса Филипп Киркоров провел два дня в агроусадьбе «Медвежья завала» в 30 километрах от Барановичей, чтобы отведать блюда белорусской кухни.

Туда российского артиста поселили организаторы концертного тура.

«У нас жил Игорь Николаев. Его к нам привозили организаторы. Эти же самые люди позвонили нам за месяц до приезда Киркорова и спросили, готовы ли мы его принять. Мы, конечно, согласились», — рассказали tut.by в администрации агроусадьбы.

Организаторы забронировали все восемь номеров комплекса: четыре одноместных и четыре двухместных. За несколько дней до приезда звезды они приехали в агроусадьбу, чтобы посмотреть номера.

«Их все устроило, а потом они к слову сказали, что у Киркорова рост 2,05 м (по другим данным — 198 см. Прим. TUT.BY). И тут мы обалдели. Потому, что у нас стандартная высота душевой стойки — 190 см, кровать — 200. Были сутки на то, чтобы все переделать: душ подняли, а кровать у нас ручной работы — так вызвали того же мастера, который делал кровать, и он ее удлинил до нужного размера», — рассказали в администрации.

22 октября Филипп Киркоров выступил в Бобруйске и около 1.00 приехал в агроусадьбу. Там переночевал — и дал концерт в Барановичах. После выступления провел еще одну ночь в «Медвежьей завале» и вечером 24-го октября уехал в Брест.

Изначально планировалось, что артист приедет с личным поваром, но потом организаторы тура сообщили, что Киркоров хочет отведатьблюда белорусской кухни местного приготовления.

«Готовили простые традиционные блюда. Он говорил: «Хочу драники с мачанкой». Наши повара готовили. Филипп целенаправленно ехал к нам есть белорусскую кухню», — рассказали в администрации.