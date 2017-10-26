«Не ожидали, что терапевты и кардиологи будут стоять в очереди за работой» 26.10.2017, 8:34

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Репортаж с ярмарки вакансий в Минске.

«С утра на ярмарке вакансий в ДК железнодорожников уйма людей», - говорится в репортаже kp.by:

С утра на ярмарке вакансий в ДК железнодорожников уйма людей

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

народу на ярмарке была уйма

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

- В ярмарке участвуют 100 нанимателей, они предлагают работу во всех сферах, - говорит зампредседателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Татьяна Кудевич. - Если раньше много вакансий предусматривали неквалифицированный труд - рабочие профессии, то сейчас ищут и специалистов, и служащих, инженеров, бухгалтеров, экономистов.

Зампредседателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Татьяна Кудевич

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

Вакансии на ярмарке предлагал "Минск Марриотт отель"

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

У многих столов собрались толпы, а вот у стендов больниц и поликлиник никого!

Возле стендов медучреждений народу практически не было

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

- На самом деле много кто подходил, просто разошлись, - говорит девушка за столиком от 10-й городской клинической больницы.- В основном интересуются рабочими специальностями. Мы и не ожидали, что терапевты и кардиологи в очереди будут стоять!

- Конечно, за зарплату в 400 рублей стоять не будут.

- Это гарантированный оклад. Сколько специалист будет получать в общем - сложно сказать. Это зависит и от дежурств, и от стажа, и от категории.

Работодатели раздавали людям памятки с контактной информацией

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

Плюс ярмарок вакансий в том, что можно получить консультацию и записаться на собеседование к нескольким работодателям.

Стенды с вакансиями заняли два этажа

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

- Мы разместили стенды по отраслям, чтобы было удобнее, - продолжает Татьяна Кудевич. - Кроме работы предлагается и много курсов. Ориентируемся на обучение взрослых. Есть секция для повышения предпринимательской активности, можно получить консультацию специалистов службы занятости по открытию ИП и представителей малого бизнеса, у которых есть свое дело. Есть секция с предприятиями, которые приглашают на работу людей с ограничениями по состоянию здоровья.

Можно было записаться на курсы по подготовке кондитеров

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

На ярмарку пригласили и учебные заведения. они предлагали пройти курсы и получить профессию. Подробную информацию можно было прочитать на флажках и в буклетах

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

Минский профессиональный лицей №7 строительства раздавал даже руны на удачу

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

К себе на учебу зазывал и Минский государственный технологический колледж

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

«Почему пенсионеров не хотят брать на работу?»

- Вы не знаете, где учреждения образования? - спросил мужчина. - Я ищу вакансию преподавателя или учителя физкультуры. Мне 59 лет, но пенсионный возраст увеличили, так что еще придется поработать…

Я ищу вакансию преподавателя или учителя физкультуры. Мне 59 лет, но пенсионный возраст увеличили, так что еще придется поработать…

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

Рядом пенсионного возраста женщина тоже присматривается к объявлениям.

- Вы для себя работу ищете?

- Конечно. Разве проживешь на 300 рублей пенсии? Мне 69 лет, хотела бы устроиться уборщицей, что еще я могу в таком возрасте?!

Разве проживешь на 300 рублей пенсии? Мне 69 лет, хотела бы устроиться уборщицей, что еще я могу в таком возрасте?!

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

У выхода с ярмарки к организаторам подошла женщина преклонного возраста и спросила, почему пенсионеров не хотят брать на работу.

Пенсионеры жалуются, что их не хотят брать на работу

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

- Нам ведь тоже хочется еще приносить пользу обществу, а никуда устроиться невозможно, - возмутилась она.

- Пенсионеры в основном ищут какую работу? Вахтер, сторож, что-то такое, где можно подежурить сутки через трое. Таких вакансий сегодня недостаточно много, а безработных, которые хотят такую работу, очень много, - объясняет Татьяна Кудевич. - На одну вакансию претендуют многие, а наниматель ориентируется на человека, который находится в трудоспособном возрасте.

У входа раздавали газеты с вакансиями

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

У входа в холл сотрудники милиции отмечают в блокноте каких-то людей.

Сотрудники милиции привезли на ярмарку ранее судимых безработных, чтобы они могли куда-то устроиться

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

- РУВД доставили на ярмарку неработающих ранее судимых лиц, - рассказывает один из правоохранителей. - Есть те, кто обязан быть трудоустроен согласно виду наказания. Если они не прибывают на ярмарку, против них даже может быть возбуждено уголовное дело за уклонение от исполнения.