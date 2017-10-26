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«Не ожидали, что терапевты и кардиологи будут стоять в очереди за работой»

  • 26.10.2017, 8:34
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Репортаж с ярмарки вакансий в Минске.

«С утра на ярмарке вакансий в ДК железнодорожников уйма людей», - говорится в репортаже kp.by:

С утра на ярмарке вакансий в ДК железнодорожников уйма людей
Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ
народу на ярмарке была уйма
Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

- В ярмарке участвуют 100 нанимателей, они предлагают работу во всех сферах, - говорит зампредседателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Татьяна Кудевич. - Если раньше много вакансий предусматривали неквалифицированный труд - рабочие профессии, то сейчас ищут и специалистов, и служащих, инженеров, бухгалтеров, экономистов.

Зампредседателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Татьяна Кудевич
Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ
Вакансии на ярмарке предлагал "Минск Марриотт отель"
Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

У многих столов собрались толпы, а вот у стендов больниц и поликлиник никого!

Возле стендов медучреждений народу практически не было
Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

- На самом деле много кто подходил, просто разошлись, - говорит девушка за столиком от 10-й городской клинической больницы.- В основном интересуются рабочими специальностями. Мы и не ожидали, что терапевты и кардиологи в очереди будут стоять!

- Конечно, за зарплату в 400 рублей стоять не будут.

- Это гарантированный оклад. Сколько специалист будет получать в общем - сложно сказать. Это зависит и от дежурств, и от стажа, и от категории.

Работодатели раздавали людям памятки с контактной информацией
Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

Плюс ярмарок вакансий в том, что можно получить консультацию и записаться на собеседование к нескольким работодателям.

Стенды с вакансиями заняли два этажа
Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

- Мы разместили стенды по отраслям, чтобы было удобнее, - продолжает Татьяна Кудевич. - Кроме работы предлагается и много курсов. Ориентируемся на обучение взрослых. Есть секция для повышения предпринимательской активности, можно получить консультацию специалистов службы занятости по открытию ИП и представителей малого бизнеса, у которых есть свое дело. Есть секция с предприятиями, которые приглашают на работу людей с ограничениями по состоянию здоровья.

Можно было записаться на курсы по подготовке кондитеров
Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ
На ярмарку пригласили и учебные заведения. они предлагали пройти курсы и получить профессию. Подробную информацию можно было прочитать на флажках и в буклетах
Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ
Минский профессиональный лицей №7 строительства раздавал даже руны на удачу
Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ
К себе на учебу зазывал и Минский государственный технологический колледж
Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

«Почему пенсионеров не хотят брать на работу?»

- Вы не знаете, где учреждения образования? - спросил мужчина. - Я ищу вакансию преподавателя или учителя физкультуры. Мне 59 лет, но пенсионный возраст увеличили, так что еще придется поработать…

Я ищу вакансию преподавателя или учителя физкультуры. Мне 59 лет, но пенсионный возраст увеличили, так что еще придется поработать…
Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

Рядом пенсионного возраста женщина тоже присматривается к объявлениям.

- Вы для себя работу ищете?

- Конечно. Разве проживешь на 300 рублей пенсии? Мне 69 лет, хотела бы устроиться уборщицей, что еще я могу в таком возрасте?!

Разве проживешь на 300 рублей пенсии? Мне 69 лет, хотела бы устроиться уборщицей, что еще я могу в таком возрасте?!
Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

У выхода с ярмарки к организаторам подошла женщина преклонного возраста и спросила, почему пенсионеров не хотят брать на работу.

Пенсионеры жалуются, что их не хотят брать на работу
Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

- Нам ведь тоже хочется еще приносить пользу обществу, а никуда устроиться невозможно, - возмутилась она.

- Пенсионеры в основном ищут какую работу? Вахтер, сторож, что-то такое, где можно подежурить сутки через трое. Таких вакансий сегодня недостаточно много, а безработных, которые хотят такую работу, очень много, - объясняет Татьяна Кудевич. - На одну вакансию претендуют многие, а наниматель ориентируется на человека, который находится в трудоспособном возрасте.

У входа раздавали газеты с вакансиями
Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

У входа в холл сотрудники милиции отмечают в блокноте каких-то людей.

Сотрудники милиции привезли на ярмарку ранее судимых безработных, чтобы они могли куда-то устроиться
Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

- РУВД доставили на ярмарку неработающих ранее судимых лиц, - рассказывает один из правоохранителей. - Есть те, кто обязан быть трудоустроен согласно виду наказания. Если они не прибывают на ярмарку, против них даже может быть возбуждено уголовное дело за уклонение от исполнения.

Работу на заводах ищут мужчины постарше
Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

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