Биткоину предсказали девятикратный рост 26.10.2017, 8:44

Стоимость одного биткоина вырастет до 50 тысяч долларов в течение 10 лет.

Так полагает основатель инвесткомпании Standpoint Research Ронни Моас, пишет lenta.ru.

Как пояснил Моас, ситуация со спросом и предложением криптовалюты может оказаться такой, что 200 миллионов человек по всему миру будут пытаться купить несколько миллионов биткоинов (эмиссия криптовалюты ограничена 21 миллионом единиц), это приведет к дефициту и, как следствие, росту курса.

По словам Моаса, 24 октября капитализация биткоина превысила аналогичный показатель инвестбанка Goldman Sachs. Если рост криптовалюты продолжится такими темпами, ее рыночная стоимость превысит стоимость Apple (более 800 миллиардов долларов), считает инвестор.

При этом биткоин стал популярным средством отмывания денег через торговые операции, выяснило Управление по борьбе с наркотиками (DEA) США. Доклад опубликован на сайте ведомства.

По данным DEA, схемы с использованием биткоина широко распространены в Китае среди производителей товаров. Ведомство пояснило, что в КНР эта криптовалюта популярна из-за возможности анонимно выводить деньги за границу, несмотря на государственный контроль за движением капитала.

Как отмечает CoinDesk, в докладе DEA не приводится каких-либо деталей подобных операций или сумм, которые были таким образом легализованы.

В январе 2017 года власти Китая заинтересовались ролью биткоина в оттоке капитала. КНР борется с выводом денег, в том числе ужесточая правила зарубежных инвестиций.

В 2016 году отток капитала из Китая превысил 760 миллиардов долларов, годом ранее этот показатель достиг 680 миллиардов.