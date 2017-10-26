На заправках появились обновленные ценники
- 26.10.2017, 8:59
Ночью топливо подорожало по всей Беларуси.
В ночь на 26 октября на 2 копейки выросли цены на заправках по всей Беларуси.
Теперь они выглядят следующим образом, пишет nn.by:
AИ-92 — 1,19 рубля
AИ-95 — 1,27 рубля
Дизель — 1,29 рубля.
Предыдущий раз цена на топливо менялась 6 мая 2017 года. Тогда она выросла на 1 копейку, и это стало пятым с начала года подорожанием.
Сайт Charter97.org еще вчера вечером предупредил автолюбителей о подорожании топлива на 5%.