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На заправках появились обновленные ценники

  • 26.10.2017, 8:59
Фото: РИА Новости

Ночью топливо подорожало по всей Беларуси.

В ночь на 26 октября на 2 копейки выросли цены на заправках по всей Беларуси.

Теперь они выглядят следующим образом, пишет nn.by:

AИ-92 — 1,19 рубля

AИ-95 — 1,27 рубля

Дизель — 1,29 рубля.

Предыдущий раз цена на топливо менялась 6 мая 2017 года. Тогда она выросла на 1 копейку, и это стало пятым с начала года подорожанием.

Сайт Charter97.org еще вчера вечером предупредил автолюбителей о подорожании топлива на 5%.


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