Из-за долгов Лукашенко доходы могут «просесть» еще на треть 24 26.10.2017, 9:07

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Технический дефолт возможен уже в следующем году.

Задолженность Беларуси перед Российской Федерацией только по государственным кредитам на начало октября составила 6,5 миллиарда долларов. Такими цифрами собирается оперировать премьер РФ Дмитрий Медведев на заседании Евразийского межправсовета.

Много это или мало и сколько на самом деле успел задолжать режим Лукашенко восточному соседу? На этот и другие вопросы Charter97.org отвечает экономист Леонид Злотников.

- Насколько цифры Дмитрия Медведева соответствуют действительности?

- Да, это совпадает с реальными данными. Я неоднократно обращал внимание на то, что около половины внешнего государственного долга нашей страны составляет долг перед Россией. А статистика все время сообщала, что госдолг равняется 13,5 миллиардам долларов. То есть, эти цифры вполне реальны и указывают на то, что кредитная зависимость нашего руководства от восточного соседа довольно высокая.

- Интересный факт: размер золотовалютных резервов Беларуси на начало октября составлял около 7 млрд долларов. Получается, что РФ может претендовать на практически весь «золотой запас пана-атамана»?

- Что тут можно сказать? Могу только подтвердить эти данные.

Хочу сказать, что внешние долги сейчас – это самое слабое место в белорусской экономике. Здесь еще надо помнить о «подводной части айсберга»: если непосредственный долг правительства составляет около 13,5 миллиардов долларов, то есть еще и «расширенный» долг правительства, который значительно больше.

Многие белорусские предприятия брали кредиты у банков и государство гарантировало их возврат. Предприятия оказались убыточными, и теперь их долги приходится возвращать государству. Так вот, этот «расширенный» долг правительства – это уже не 13,5 миллиардов, а все 22 миллиарда долларов!

- Правительство как-то пытается решить проблему таких огромных долгов?

- Правительство видит выход в новых заимствованиях за рубежом. Например, в этом году на рынке еврооблигаций заняли 1,4 млрд долларов. А уже в январе 2018 года надо будет вернуть $800 миллионов, сделанных на том же рынке евробондов семь лет назад. Когда сейчас верстали консолидированный бюджет страны, оказалось, что для выплат по внешним долгам не хватает большой суммы – около двух миллиардов долларов! А при этом в эти два миллиарда не включали $800 миллионов, которые надо вернуть уже в январе по еврооблигациям.

То есть, проблема возникла огромная. И Минфин уже решил сразу же после январской выплаты одолжить еще 800 миллионов долларов на рынке евробондов. Получается своего рода «долговая черепица», когда выплаты по одним долгам наслаиваются на недавние заимствования.

Но главная проблема даже не в этом. Надо понимать, что заимствования делаются под слишком высокие проценты. Летом этого года были взяты два кредита: один – под 7,125%, а другой – под все 7,5%. Это неоправданно высокие проценты. Я, например, знаю, что этим же летом российский ВТБ-банк заимствовал на рынке евробондов всего лишь под 2,6%.

Ситуация такова, что Беларусь на сможет полностью возвратить долги, которые она берет под 7-8%.

- И что будет в случае невозврата долгов?

- В начале это будет называться «технический дефолт». Суть его в том, что никто уже не будет давать никаких кредитов – даже под неимоверно высокие проценты.

А дальше могут произойти разные «интересные» вещи: в счет займов начнут конфисковать торговые грузы, белорусские дипломатические объекты и так далее. Это уже будет настоящий дефолт.

Но мы его почувствуем на этапе, когда просто перестанут давать в долг, потому что резко упадет уровень жизни.

- И на сколько еще может понизиться и без того невысокий уровень жизни белорусов?

- Точную цифру рассчитать довольно сложно. Но я проводил летом такие расчеты. За основу надо брать то, на сколько доходы населения выше, чем возможности экономики. По итогам прошлого года они были процентов на 30 выше, чем реальные экономические возможности в нашей стране. Поэтому в случае технического дефолта и невозможности делать внешние заимствования уровень жизни может упасть еще примерно на треть.