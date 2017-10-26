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«Белнефтехим» объяснил причины подорожания бензина

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  • 26.10.2017, 9:25
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Цены хотят выровнять с уровнем соседних стран.

В Беларуси с 26 октября изменились цены на бензин, сообщила пресс-служба концерна «Белнефтехим» в лице Марины Костюченко.

Розничная цена на бензин с 26 октября на АЗС увеличилась в среднем на 1,7%, или на 2 копейки.

Цены скорректированы в связи с ростом стоимости нефти и необходимостью выравнивания розничных цен на нефтепродукты в Беларуси со стоимостью автомобильного топлива в сопредельных странах, прежде всего в соседних регионах России, пояснила Марина Костюченко.

Стоимость бензина АИ-92-К5-Евро составляет Br1,19, АИ-95-К5-Евро - Br1,27, АИ-98-К5-Евро - Br1,48.

Дизельное топливо не подорожало.

Последний раз цена на топливо изменялась 6 мая 2017 года. Тогда стоимость топлива выросла на 1 копейку, и это стало пятым с начала года подорожанием. Сейчас на заправках автомобилисты могут купить топливо по таким ценам: AИ-92 — 1 рубль 17 копеек, АИ-95 — 1 рубль 25 копеек, АИ-98 — 1 рубль 36 копеек и стоимость дизеля ДТ-К5 — 1 рубль 29 копеек.


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