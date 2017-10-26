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«Железная леди» Турции основала новую партию

  • 26.10.2017, 9:30
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«Хорошая партия» будет бороться в 2019 году с Эрдоганом за «сильную и счастливую Турцию».

Бывшая глава министерства внутренних дел Турции Мерал Акшенер, которую в стране называют «железной леди» и считают одним из самых сильных потенциальных соперников президента Реджепа Тайипа Эрдогана, объявила в среду, 25 октября, о созданий новой партии, сообщает dw.com.

Политическое объединение получило название «Хорошая партия» (İyi Parti) и будет бороться за «сильную, счастливую Турцию» и «свободное общество», заявила 61-летняя Акшенер.

С прицелом на выборы 2019 года

В деталях программа İyi Parti еще будет прорабатываться. В ее ряды вошли политики, которые покинули состав республиканской консервативной Партии националистического движения под председательством Девлета Бахчели, с 2015 года активно сближавшейся с правящей Партией справедливости и развития.

Как ожидается, «Хорошая партия» и ее лидер Акшенер смогут составить конкуренцию Реджепу Тайипу Эрдогану в ходе президентских и парламентских выборов 2019 года.


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