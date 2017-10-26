«С такими большими звездами на погонах – и бегать за активистами по больницам?» 10 26.10.2017, 9:48

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Как независимый профсоюз РЭП выводит подполковника Рудько на чистую воду.

Подполковник милиции Сергей Рудько в восемь часов вечера пришел в детскую инфекционную больницу к Галине Лазаревой, где она лежала с годовалым ребенком. Накануне активистка профсоюза РЭП развернула на площади Бобруйска плакат с лозунгом «Сначала зарплата, потом квартплата». Является ли это деяние настолько серьезным правонарушением, чтобы после окончания рабочего дня приходить в медицинское учреждение, нарушая режим дня пациентов, и допрашивать Галину Лазареву с маленьким ребенком на руках?

Действия подполковника милиции Сергея Рудько praca-by.info попросила прокомментировать гомельского активиста профсоюза РЭП, правозащитника Андрея Стрижака:

– Ни закон «Об оперативно-розыскной деятельности», ни внутренние положения и инструкции для милиционеров не содержат исчерпывающего перечня всех ситуаций, в которых можно вести допрос. Но есть еще такие понятия, как пропорциональность наказания, экстренность реагирования, офицерская честь и, в конце концов, простая человеческая порядочность.

На фото: милиционер Сергей Рудько в больнице на допросе Галины Лазаревой. Скриншот с видео

– Была ли та самая экстренная необходимость допрашивать активистку именно в это время и в этом месте?

– Я не вижу никакой экстренной необходимости в том, чтобы ехать вечером в детскую больницу на допрос. Ведь Галина Лазарева по телефону не отказывалась прийти в милицию: она просила перенести визит на то время, когда она сможет это сделать! Тем более, Галина Лазарева никак не сможет «скрыться от правосудия» - она мать четырех детей, воспитывает их одна. Вы можете представить себе ситуацию в цивилизованной стране, когда полицейский на ночь глядя приходит допрашивать в больницу женщину с ребенком – которая никого не убила, ничего не украла – а просто постояла 15 минут на площади с плакатом про зарплату?

– Но Галина Лазарева действительно нарушила закон «О проведении массовых мероприятий».

– Ни в какой другой стране граждан не преследует полиция за выражение их мнения ненасильственным способом. У нас же запрещено выражать свое мнение без разрешения исполкома. Тем самым Беларусь нарушает взятые на себя международные обязательства. Государство нарушает, но милиция преследует граждан. Свобода слова, свобода выражения мнения, свобода собраний – основа цивилизованного государства. К сожалению, Беларусь в этом отношении отстает от остального мира.

На фото: Олег Желнов, Галина Лазарева, Сергей Рудько в больнице. Скриншот с видео

– Чем руководствуется Сергей Рудько, если нет необходимости столь срочно допрашивать активистку?

– У подполковника Рудько нет понимания, что он в чем-то неправ. Он не понимает, что он не преступников преследует, а занимается политическим сыском. С такими большими звездами на погонах – и ходить по инфекционным больницам на допросы самому? Вероятно, он считает, что полностью действует по закону. Но тогда не понятно, чем он руководствовался, когда отказал Галине Лазаревой прийти на допрос после того, как она выйдет из больницы.