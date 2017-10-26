Белорусский дальнобойщик снял видео 20-часовой очереди внутри Таможенного союза 4 26.10.2017, 9:54

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Белорус застрял на границе между Россией и Казахстаном.

Белорусский дальнобойщик по имени Александр недавно, в ночь с 19 на 20 октября, застрял на границе России и Казахстана, в пункте пропуска "Маштаково - Сырым". В общей сложности в очереди собралось около трех сотен грузовиков. "Когда я встал, передо мной уже 8 километров грузовиков было. За ночь еще прибыло. Казахи ночью не пропустили ни одной фуры", - рассказал abw.by Александр. Когда у него появилась возможность, он сбросил нам видео.

"Погранпереход "Маштаково-Сырым". Просто обалденно большая очередь. Здесь 8 (!) километров грузовиков. С учетом того, что это граница стран Таможенного союза, здесь нет таможенного оформления, просто пограничники, паспортный контроль, все... Сдуреть! Границы не видно и близко, с учетом того, что здесь степь, просматривается все отменно.

Мечта завтра растаможиться уходит навсегда... Ни разу в жизни у меня такого не было", - комментирует автор свое видео.

В местном магазине дальнобойщики быстро размели хлеб. По пути из магазина стали считать грузовики в очереди - насчитали 298. По словам водителя, очередь сдвинулась только тогда, когда приехали репортеры со стороны Казахстана, "движение какое-никакое пошло, а затем и вовсе фуры стали пропускать "штабелями", за шесть часов около 5 км очереди сняли сразу".

"Пересечение этой границы запомню надолго. 20 часов на границе между республиками общего Таможенного союза, где нет таможенного оформления, только паспортный контроль - это нормально? - задается вопросом дальнобойщик. - Кто-то скажет, что это моя работа такая, не ныть. Это не нытье, просто констатация фата. Когда ты идешь от границы до границы с Казахстаном, чтобы успеть растаможиться, а потом вот так сутки бездарно теряешь, очень обидно".

Также автор показал дорогу на погранпереходе: "Вот эту тропинку - въезд на международный (!) погранпереход, - ее надо отдельно показать. Очень сложно проехать, ибо здесь большие ямы с торчащей арматурой..."

Международный погранпереход между Россией и Казахстаном "Сырым - Маштаково" - один из проблемных. Многочасовые очереди здесь не редкость. Как пишут СМИ, жалоб водителей, особенно большегрузов, только прибавляется. Но власти не в состоянии как-либо повлиять на ситуацию. Пропускная способность пограничного пункта "Сырым" низкая. Построенный в начале 2000-х, он был рассчитан на поток машин того времени, когда в сутки через границу переезжало несколько десятков автомашин. Сейчас пассажиро- и грузопоток вырос почти на 40 процентов. И четырех автополос недостаточно, чтобы обслужить такое количество. При этом большегрузы занимают отдельную очередь, узбеки, постоянно регистрирующиеся на границе, – другую. Третья очередь – обычные граждане Казахстана и России. Если в 2010 году через пограничный пост "Сырым" проезжало 30 тысяч машин и 50 тысяч человек, то только за полгода 2017-го – 70 тысяч автомобилей и 200 тысяч человек.

Рост пассажиропотока пограничники связывают с увеличением товарооборота в рамках ЕАЭС. Кроме того, рост потока большегрузных автомашин связан с системой платных дорог "Платон", введенной в РФ.

О реконструкции пункта перехода "Сырым" власти говорят уже давно. Они несколько лет обещают сделать его соответствующим международным стандартам. Однако дальше слов дело не идет. Чиновники обещают, что работа по расширению дорожного полотна начнется в 2018 году.

По российскую сторону границы, после пункта пропуска "Маштаково", положение не лучше. Ямы и колдобины на подступах к границе не ремонтируются уже много лет. На плитах, уложенных разными уровнями, не один автомобиль получил повреждения.

Дорога на международном погранпереходе "Сырым - Маштаково". Фото "Урал56" сделано в апреле этого года. Судя по видео нашего автора, здесь ничего не изменилось и по сей день

В августе этого года дальнобойщики заблокировали подъезд к пограничному переходу "Маштаково". Тогда на российской стороне границы скопилось 236 фур. Промежуток между границами был забит фурами в сторону Казахстана. У водителей начали сдавать нервы - они по рации стали призывать друг друга полностью блокировать трассу на промежутке между границами. Движение встало полностью в оба направления. "Когда построят нормальный, большой, современный пропускной пункт? Когда, наконец, сделают широкие 6-полосные подъезды к КПП и на промежутке между границами?", - возмущаются водители.

Однако, по словам водителей, огромные очереди на погранзаставе "Сырым" практически всегда. "Пропускная способность пункта приема маленькая: одна колонна автомобилей выезжает из Казахстана и одна колонна - из России. Российский пропускной пункт "Маштаково" обслуживает гораздо больше человек: шесть полос в одну сторону и шесть - в другую. Поэтому нейтральная территория вся забита машинами".

Начальник пропускного пункта неофициально сообщил СМИ, что вся проблема в том, что инфраструктура пропускного пункта не позволяет пропускать сразу много машин. По его мнению, еще одна причина очереди - экономность водителей. Почти все большегрузы едут в Москву, а дороги России платные. Поэтому водители с целью экономии проезжают в Казахстане максимальный отрезок пути и въезжают в Россию через погранзаставу "Сырым".