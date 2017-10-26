Как белорусский стартап собирается покорять Кремниевую долину 26.10.2017, 9:59

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Белорусы разработали сервис, который помогает людям быстро находить компанию для любых мероприятий.

На волне всеобщего интереса к технологиям, развитию стартап-движения в Беларуси редакция Myfin.by держит руку на пульсе и встречается с самыми интересными и перспективными молодыми проектами.

Сегодня издание рассказало о стартапе Joiny. Joiny – это сервис, который помогает пользователям находить компанию для разных мероприятий, Например, поиграть в футбол, выпить чашку кофе, сходить на концерт и т.д.

Сейчас Joiny представлен приложениями для смартфонов на платформах IoS и Android и частично реализованной web-версией (Joiny.io). В ближайшее время выйдет масштабное обновление всего проекта, которое должно покорить аудиторию своей простотой и удобством.

Основатель и CEO Joiny Матвей Грамович поделился с нами подробностями проекта, над которым ребята работают уже 1,5 года, и планами о покорении Кремниевой долины.

С чего все начиналось

– Начали работать над проектом 13 февраля 2016 года. Идея возникла достаточно банально: мне было скучно, хотелось сыграть в футбол, но компанию найти не удалось. Тогда я решил, что нужен сервис, который поможет разнообразить жизнь, найдет компанию для различных оффлайн-мероприятий, используя привычный всем онлайн.

Я начал искать подобные решения на рынке, и когда не нашел ничего подобного, стал думать о вариантах реализации идеи. Одним из первых, кого позвал в проект, был Слава Калевич, который сейчас является CTO и backend-разработчиком.

Первая версия Joiny, которую мы выпустили, была совершенно недружелюбной. Это было web-приложение, и пользоваться им было невозможно. Но буквально за пару месяцев, участвуя в разных конференциях, конкурсах и хакатонах, мы поняли, что это не то, что нужно рынку, и принялись за реализацию мобильного приложения. В июне 2016-го у нас сложилась первая команда, начавшая делать продукт близкий к тому, который есть сейчас.

В августе 2016-го мы проходили обучение в преакселераторе TechMinsk в «Имагуру». Честно говоря, не ожидали, что он будет таким полезным. Получили много обратной связи, презентовали проект на русском, и еще больше – на английском языке. В этот период сформировалось базовое понимание продукта и обозначились границы того, что мы делаем. Когда начинали, понимали проблему, но это было очень общее понимание, без деталей. TechMinsk помог сформировать более четкое представление о нашем продукте.

Например, одним из заданий было провести исследование аудитории, основанное на принципах дизайн-мышления. Мы подходили к незнакомым людям на улице, спрашивали, задавали вопросы издалека и пытались с ними общаться, аккуратно наводить их на нужный нам вопрос. Чтобы они не отвечали с позиции эксперта, а отвечали так, как они действительно чувствуют, думают и делают.

На мой взгляд, TechMinsk стоит рассматривать как колоссальную экономию времени и средств, участие в котором для любого начинающего стартапера является большой удачей.

В апреле мы уже проводили релиз, было достаточно много скачиваний, но из-за багов и хакерских атак пришлось немного свернуться, и сейчас, буквально на днях, будем проводить масштабное обновление – обновление Android-версии, IoS-версии, и самое главное – запуск чат-бота в Telegram, но об этом позже. В ноябре мы с командой едем в Кремниевую долину на международный конкурс стартапов, где будем представлять свой проект.

Скрины чат-бота Joiny и приложения. Фото: из личного архива Матвея Грамовича

Сейчас наша команда состоит из восьми человек. В разное время ее размер доходил до 12-15 человек. Большая часть команды находится в Минске, дизайнер – в Киеве, а Аndroid-разработчик – в Нижнем Новгороде. Все общение организовано через Slack, задачи ставим в Jira, конференции проводим в Google Hangouts, работаем по системе Scrum с двухнедельными спринтами.

Каждый день не созваниваемся, но зато ставим ежедневные задачи, которые каждый пишет в канале в Slack, пару раз в неделю проводим конференции, чтобы какие-то вопросы закрыть, решить важные моменты. Удаленность сотрудников никак не влияет на производительность и работу в команде.

Финансовая сторона проекта

– За полтора года мы потратили около 15 тысяч человеко-часов и около 10 тысяч долларов. Вся команда работает за долю. Основные расходы: привлечение пользователей во время релиза, расходы на сервер и конференции, международные поездки.

На маркетинг не считаем нужным сейчас много тратить. Полагаем, что очень важно достичь удовлетворительных метрик возврата и вовлеченности. И хотелось бы добиться виральности, и только тогда уже вкладывать в маркетинг для привлечения новых пользователей. Деньги на привлечение будут тратиться для проверки гипотез. Например, потратить какую-то сумму денег для того, чтобы проверить, как пользователи будут пользоваться приложением. Если метрики вовлеченности будут удовлетворительными, то мы запускаем больше бюджет для того, чтобы это все развить, масштабировать.

Сейчас делаем классное обновление с желаниями, запускаем чат-бота в Telegram. Работать это будет так: вы просто пишете боту: «я хочу поиграть в футбол» или что угодно, и алгоритмы, основанные на машинном обучении, понимают, чем вы хотите заняться и выдают в чат ссылки на встречи в вашем городе. При этом устанавливать приложение не нужно.

Команда Joiny. Фото: из личного архива Матвея Грамовича

Вы можете выбрать то, что вам интересно. Если вдруг никакие встречи не удовлетворили, то можете создать свою встречу или ждать встреч, которые будут появляться по вашему запросу, после ввода желания. Теперь инициатива будет превращаться в реальное действие намного проще. Такое решение уже реализовано через чат-бот, через наши приложения в IoS, Android, сейчас внедряем в web-версию и постепенно будем расширяться на чат-боты в VK, Facebook-мессенджер, Viber.

Также в наш проект подключаем крипто-экономику, чтобы пользователи, создавая встречи и участвуя в них, могли зарабатывать криптовалюту. Это будет сделано на основе социальной медийной сети на блокчейне Golos.

Монетизация приложения заключается в том, что мы сможем приводить из него дополнительных клиентов и подтверждать, что они пришли оттуда. Данная функциональность находится в процессе реализации, но уже сейчас мы подписали около 20 договоров с заведениями на оказание таких услуг.

Достаточно большой путь мы проделали самостоятельно, сейчас ищем инвестора на 50 000 долларов, чтобы ускорить разработку, скорее выйти на выручку и поднимать уже новый раунд инвестиций. Есть несколько инвесторов, которые добавили нас в свой портфель и ждут, когда мы выйдем на более позднюю стадию и покажем, что бизнес-модель работает. Когда будет выручка, они готовы вкладываться по более высокой оценке нашего проекта.