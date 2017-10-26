Нардеп Мосийчук: Заказчики покушения сидят в Москве 2 26.10.2017, 10:14

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игорь мосийчук

Депутат признал, что остался живым только благодаря погибшему охраннику Руслану.

Народного депутата Украины от Радикальной партии Игоря Мосийчука успешно прооперировали после взрыва в Киеве. Об этом 26 октября в Facebook проинформировала пресс-служба политика.

"Врачи оценивают состояние Мосийчука как средней тяжести. Сейчас его перевели в реанимацию, он уже пришел в себя и передает слова благодарности за поддержку", – говорится в сообщении.

Пресс-служба опубликовала заявление нардепа "по поводу покушения на него".

"Я считаю, что заказчики сидят в Москве. Исполнители – киевские. Не исключено, что агентура в патриотической среде. Это первое покушение на государственного деятеля такого уровня в Украине", – подчеркнул Мосийчук.

Парламентарий признал, что остался живым "только благодаря погибшему охраннику Руслану".

"Он бывший беркутовец, который в 2013-м стоял по другую сторону баррикад. А вчера он погиб, спасая меня – националиста. Выражаю искренние соболезнования его семье. Я никогда их не забуду. Теперь у меня трое детей. Третий ребенок – четырехлетняя дочь Руслана", – отметил он.

Мосийчук рассказал, что получил ранения правой стороны тела. По периметру больницы, где он находится, выставили охрану.

Вечером 25 октября на улице Адама Мицкевича в Киеве возле телеканала "Еспресо" произошел взрыв. По данным прокуратуры, пострадали четыре человека, один погиб.

Ранения получили Мосийчук и политолог Виталий Бала.

Уголовное производство открыли по статье "теракт", следствие ведет Служба безопасности Украины.