закрыть
26 октября 2017, четверг, 13:17
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Нардеп Мосийчук: Заказчики покушения сидят в Москве

2
  • 26.10.2017, 10:14
  • 3,594
игорь мосийчук

Депутат признал, что остался живым только благодаря погибшему охраннику Руслану.

Народного депутата Украины от Радикальной партии Игоря Мосийчука успешно прооперировали после взрыва в Киеве. Об этом 26 октября в Facebook проинформировала пресс-служба политика.

"Врачи оценивают состояние Мосийчука как средней тяжести. Сейчас его перевели в реанимацию, он уже пришел в себя и передает слова благодарности за поддержку", – говорится в сообщении.

Пресс-служба опубликовала заявление нардепа "по поводу покушения на него".

"Я считаю, что заказчики сидят в Москве. Исполнители – киевские. Не исключено, что агентура в патриотической среде. Это первое покушение на государственного деятеля такого уровня в Украине", – подчеркнул Мосийчук.

Парламентарий признал, что остался живым "только благодаря погибшему охраннику Руслану".

"Он бывший беркутовец, который в 2013-м стоял по другую сторону баррикад. А вчера он погиб, спасая меня – националиста. Выражаю искренние соболезнования его семье. Я никогда их не забуду. Теперь у меня трое детей. Третий ребенок – четырехлетняя дочь Руслана", – отметил он.

Мосийчук рассказал, что получил ранения правой стороны тела. По периметру больницы, где он находится, выставили охрану.

Вечером 25 октября на улице Адама Мицкевича в Киеве возле телеканала "Еспресо" произошел взрыв. По данным прокуратуры, пострадали четыре человека, один погиб.

Ранения получили Мосийчук и политолог Виталий Бала.

Уголовное производство открыли по статье "теракт", следствие ведет Служба безопасности Украины.


Мнение

Однажды нас будет гораздо больше
Однажды нас будет гораздо больше Денис Казакевич
На сцену выпускают клоунов
На сцену выпускают клоунов Альфред Кох
Лукашенко не будет спать спокойно
Лукашенко не будет спать спокойно Ольга Николайчик
Пытайтесь изменить что-то сейчас
Пытайтесь изменить что-то сейчас Виталий Овчаренко


Интервью

Максим Музыка: Спринтеров было много
Максим Музыка: Спринтеров было много
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии