Откровения рабочего «Пинскдрева»: Нам до сих пор не выплатили компенсацию морального вреда 3 26.10.2017, 10:43

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Тяжба между пинчанами и мебельным гигантом тянется более шести лет.

7 лет назад, 25 октября, на предприятии «Пинскдрев ДСП» в цеху по производству топливных паллет произошел взрыв, в результате которого погибло 14 человек, еще трое получили тяжелые ранения. Это происшествие стало самой крупной промышленной аварией в стране по количеству погибших за несколько последних десятилетий.

В первую годовщину трагедии в столице Полесья организовывались массовые мероприятия в память о погибших. Далее всё свелось к возложению цветов к памятной табличке с именами жертв, которая закреплена на фасаде административного здания холдинговой компании «Пинскдрев», пишет сайт media-polesye.by.

Каждый год 25 октября к этому месту приходят родные и близкие погибших рабочих: кладут цветы, крестятся, молчат и расходятся. К процессии присоединяются руководители холдинга, но пришедшие с ними не общаются. Пострадавшие люди считают, что холдинг «Пинскдрев», используя лазейки в законодательстве, не захотел рассчитаться с ними за понесённый моральный ущерб. Тяжба между пинчанами и мебельным гигантом тянется более шести лет.

Рабочий предприятия СООО «Пинскдрев ДСП» Андрей, смена которого работа в день взрыва, рассказал корреспонденту Медиа-Полесья, как остался в живых и выводил обгоревших людей на улицу, как нашёл в цеху брата с сильнейшими ожогами, про судебную волокиту с холдингом.

Андрей работал на СООО «Пинскдрев ДСП», где делали древесно-стружечную плиту и топливные паллеты. 25 октября 2010 года, примерно в 13.00 в цеху по производству паллет произошёл взрыв:

- Я находился на своём рабочем месте за пределами цеха, метров в двадцати. Был взрыв, меня взрывной волной сбило с ног. Произошло сильное задымление. Понял, что случилось что-то нехорошее, выбежал на улицу и там увидел, как в шоковом состоянии ходит рабочий Алеко Квашали.

Андрей вывел коллегу за пределы предприятия и вызвал скорую помощь, потом вспомнил, что его старший брат тоже работал в этой смене:

- Побежали туда. МЧС пока не приехало, и мы стали выводить пострадавших из здания. Потом я брата нашёл, дал ему воды. Он был весь обгоревший, находился ещё в сознании и говорил, что умрёт. Я просил его держаться. Брата доставили в минский ожоговый центр, там он ещё пожил четыре дня и 29 октября умер. Так и перехоронил свою бригаду.

На следующий день Андрей уволился и ещё долго ему снились страшные картины аварии.

- После взрыва постоянно болею. Недавно обнаружили онкологию и сделали операцию на почке. Не знаю, сколько ещё проживу: может, год, может, больше…

Выживший рабочий рассказывает, что родные и близкие погибших на «Пинскдреве» постоянно общаются между собой. Осень для них - самая тяжёлая пора, 25 октября они приходят к памятной доске и едут на кладбище почтить память погибших.

- Понимаете, эти люди все на нервах, они тяжело переживают утрату, поэтому не хотят общаться с журналистами, - констатирует Андрей. - Вся правда в том, что нам до сих пор не выплатили компенсацию морального вреда. Суд распределил так: половину суммы платит холдинг, остальную часть СООО «Пинскдрев ДСП» (одним из учредителей которой является холдинг). Холдинговая компания «Пинскдрев» свою часть выплатила, предприятие, на котором погибли люди, нет. И документы составлены так, что холдинг не отвечает по долгам учреждённого им предприятия.

Предприятие СООО «Пинскдрев ДСП» не банкротят, оно существует на бумаге, но деньги с его счетов вывели сразу после взрыва. И теперь на все обращения потерпевших ответ один – у предприятия на выплату нет денег и имущества.

- Мне неделю назад пришло уведомление от судебного исполнителя о невозможности взыскания суммы положенной мне компенсации за понесённый моральный ущерб, – рассказывает Андрей. - И такие письма приходят всем потерпевшим.

Бывший рабочий говорит, что имущество СООО «Пинскдрев ДСП» было застраховано. Холдинг получил компенсацию полностью, так что мог бы и рассчитаться с пострадавшими, но почему-то этого не делает.

Андрей рассказывает, что руководство холдинговой компании «Пинскдрев» никак не помогает пострадавшим, а среди них есть и одинокие матери, которые воспитывают детей-инвалидов, и просто одинокие родители погибших рабочих. Некоторые через суд добивались выплаты положенных им компенсаций на похороны и сооружение памятников.

Вопрос о компенсации морального вреда поднимается каждые три года после возвращения исполнительного листа. В этот период можно подавать иски, чтобы решение предыдущего суда не утратило свою силу.

- Раз в три года мы подаём эти иски, и всё повторяется по новому, – продолжает собеседник. - Я думаю, что они просто тянут время, некоторые из нас уже устали от этой несправедливости и перестали участвовать в судебных тяжбах.

Справка

25 октября 2010 года на СООО «Пинскдрев ДСП» взорвалась установка по производству топливных гранул. В результате взрыва два человека погибли на месте, ещё двенадцать умерли от ожогов в больницах Пинска, Бреста и Минска, пятеро рабочих стали инвалидами. Трагедия произошла в результате нарушений правил пожарной безопасности и эксплуатации оборудования.

В случившейся аварии Брестский областной суд признал виновными директора СООО «Пинскдрев ДСП» Леонида Логвина, главного инженера предприятия Игоря Логвина и главного инженера холдинга Владимира Шестакова. Их приговорили к различным срокам ограничения свободы. Тогдашний генеральный директор ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» Лоран Аринич был обвинён в превышении служебных полномочий, но скрылся от правосудия в Польше.