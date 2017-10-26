Житель Жодино: Сходил в магазин за хлебом – выиграл квартиру 4 26.10.2017, 10:25

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Как шоколадка изменила жизнь Сергея Шабана.

Месяц назад 54-летний Сергей Шабан из Жодино пошел в магазин за хлебом, а вернулся обладателем однокомнатной квартиры в Минске. Теперь он делает ремонт в жилье, которое достанется его детям. Вместе с сетью магазинов «Евроопт» мы продолжаем проект «По следам удачи», в котором рассказываем о том, как сложилась жизнь людей, выигравших в народной игре крупные призы.

Поздравить победителя tut.by отправился в Жодино.

— Больше года играю, но это моя первая победа, — рассказывает Сергей Васильевич, пока везет нас с вокзала к себе домой. — Так в семье сложилось, что в магазин чаще хожу я. У меня нередко бывают командировки — уже 37 лет работаю водителем на БелАЗе. Все равно продукты надо закупать — почему бы не заехать? Тем более, если я за рулем постоянно кручусь, зачем жене сумки таскать?

«Жилье — это основа»

В Жодино Сергей Васильевич живет с рождения.

— После школы пошел работать на БелАЗ, встретил будущую жену Людмилу Васильевну, и уже вместе с ней после свадьбы сняли отдельную квартиру — семья должна быть семьей. Через какое-то время завод дал нам малосемейку — комнатку с малюсенькой кухней, но мы были довольны, ведь главное, что все свое. Жилье — это основа, — уверен обладатель новой квартиры.

Заезжаем во двор пятиэтажного блочного дома по улице Деревянко, где Сергей Васильевич живет уже больше 20 лет — эту квартиру семья тоже получила от завода.

— Деревянко — первый директор БелАЗа, — поясняет он. — Раньше на этом месте был частный сектор с садами, но руководство завода добилось того, чтобы построить здесь многоэтажные дома для своих работников. Посмотрите в арку — прямо через дорогу центральная проходная видна.

Поднимаемся на третий этаж. Старший сын Женя 15 сентября женился и снял квартиру в соседнем доме. Младший Паша пока живет в Москве с девушкой. Поэтому сейчас в трехкомнатной квартире Сергей Васильевич с супругой одни.

— Здесь квартиры просторные. На новоселье танцы устраивали — есть где разгуляться, — вспоминает хозяин.

Плитка шоколада перевернула жизнь

Вечером в пятницу, 22 сентября, Людмила Васильевна попросила мужа купить продукты.

— Я ехал от мамы, а тут жена звонит: «Даже хлеба дома нет», — рассказывает Сергей Васильевич. — После свадьбы сына всего было много, и в магазин мы долго не ходили, а тут как раз запасы закончились. Поехал в «Евроопт» на Калиновского. Домой завезти продукты не успел — друзья позвонили. По пятницам у нас есть традиция — ходим играть в бильярд в заводской Дом культуры. Кий всегда лежит у меня в машине, так что сразу из магазина поехал к ребятам.

На следующее утро семья Шабан собралась в родительском доме. Пока готовились к свадьбе, накопились домашние дела на приусадебном участке. Был и другой повод встретиться: 23 сентября — День машиностроителя, профессиональный праздник Сергея Васильевича и его брата. Теперь это особая дата еще и для всей семьи.

— Мы поработали и сели за стол, собирались еще в город поехать на гулянья, но тут как начались звонки, так мы обо всем забыли, — смеется Сергей Васильевич. — Сначала позвонили жене с работы. Мы не поверили, конечно! Сидим дальше, но друг на друга уже поглядываем. Когда позвонила сестра, которая видела розыгрыш по телевизору, жена спросила, где мой телефон. А я его с собой не беру, когда работаю, поэтому оставил заряжаться в машине. Нашел — а там куча звонков с незнакомых номеров и СМС. Потом мне набрали еще раз и сказали, что в понедельник в 9.30 надо быть в Минске для съемок, чтобы получить ключи. Ну и как поверить в такое сразу?

Удачу семье Шабан принесла плитка темного шоколада. Обертку Сергей Васильевич сохранил:

— Поставим потом в рамку. Кто бы мог подумать, что маленькая плитка в 90 граммов так перевернет жизнь? Я ведь купил продукты и уже к кассе шел, но вспомнил, что не взял товар удачи — что ближайшее на полке увидел, то и положил в корзину. Эту шоколадку мы потом поделили между друзьями и детьми, когда повезли их в новую квартиру.

Сами хозяева даже с ключами в руках не могли поверить в свою удачу до последнего.

— Пока не столкнешься, не подумаешь даже, что в жизни так бывает, — обычно же смотришь по телевизору и думаешь, что никто на самом деле ничего не выиграл, людей просто пригласили для съемки. Но я сказал жене: «В любом случае нам повезло! Хоть загримировались первый раз в жизни», — шутит победитель.

Первая реакция: «Офигеть!»

Новую квартиру Сергей Васильевич заснял на телефон, поэтому для нас провел по ней подробную видеоэкскурсию:

— Это большая комната и выход на лоджию. К нашему приезду шарики на стенах развесили. Приклеили их на совесть — два дня отдирал.

На экране видим просторный коридор, затем в кадре появляется Людмила Васильевна и включает свет в ванной. «Проходим» за ней мимо туалета на кухню.

— Офигеть! — такую первую реакцию супруги зафиксировал на видео Сергей Васильевич. Для нас прокомментировал:

— Квартира в красивом солидном доме. Унитаз нам поставили сразу, мы уже купили плитку, ванну, материалы для штукатурки. Скоро бригада поедет туда шпаклевать стены, а на ноябрьские праздники дети соберутся клеить обои.

На вопрос, планирует ли он с женой переезжать в столицу, Сергей Васильевич рассудительно отвечает:

— Давайте сначала сделаем ремонт. Я родился в Жодино, мне все тут ближе. Сорваться с места можно в 25−30 лет, а когда тебе за 50… Да о чем тут думать — 37 лет на БелАЗе, квартиру с женой сделали своими руками, живем хорошо. Все говорят, чтобы мы не уезжали.

«Мне больше призов не надо»

За последний месяц на супругов Шабан обрушилось столько внимания, что они от него даже немного устали.

— Вышел недавно на работу, спрашивают: «Как отпуск?». Да как никогда: сына поженил, выиграл квартиру! — смеется Сергей Васильевич. — У жены тоже все интересуются: «Это правда?». Первую неделю телефон красный был от звонков. Все поздравляли и спрашивали: «Как выиграть?». Да не знаю! Только везение тут поможет. Сами уже раз двадцать пересматривали видео, как актриса Татьяна Кравченко на розыгрыше вытянула последний нолик и квартира ушла нам в Жодино. Хотим связаться с ней и поблагодарить. Может, где-то в интернете найдем ее контакты.

— Это так похоже на сказку, — признаётся он. — Столько времени прошло, а я все думаю: «Почему именно мне выпало?». Как-то привык всю жизнь своими руками всего добиваться. Когда получали свою квартиру в Жодино, одними из первых могли выбирать этаж и подъезд — за то, что отработали больше всех часов. Дети немного страдали от такого темпа, иногда забирал их из садика уже у сторожа, но зато мы смогли получить хорошее жилье. Теперь оно у нас есть еще и в столице. На работе уже шутят: где будешь ночевать — в Жодино или в Минск поедешь? Неплохо было бы на пенсии в столицу перебраться, чтобы на концерты или в оперу ходить, гулять у Комсомольского озера. Но, скорее всего, там кто-то из нашей молодежи будет жить, а мы здесь. И вообще пусть бы продолжались такие розыгрыши и выигрывала молодежь! Ей бы это очень помогло.