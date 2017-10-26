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Трамп: Китай помогает нам, а Россия все разрушает

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  • 26.10.2017, 10:45
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Глава Белого дома обвинил РФ в срыве усилий США по решению ядерной проблемы КНДР.

Москва препятствует борьбе с наращиванием ядерного арсенала Пхеньяна, заявил Дональд Трамп. По его словам, плохие отношения между Россией и США мешают уладить северокорейский конфликт, пишет DW.

Президент США Дональд Трамп обвинил РФ в препятствовании борьбе с наращиванием ядерного арсенала КНДР. "Китай помогает нам, а Россия идет, вероятно, в другом направлении, нанося вред тому, чего мы добились", - заявил Трамп в эфире телеканала Fox в четверг, 27 октября. Он подчеркнул, что плохие отношения между Москвой и Вашингтоном затрудняют урегулирование северокорейского конфликта. "Думаю, что наши отношения с Россией могли бы быть лучше, а ситуацию вокруг КНДР можно было бы уладить проще", - добавил Трамп.

Президент США на своей странице в микроблоге Twitter указал также, что провел беседу с председателем КНР Си Цзиньпином, в рамках которой обсуждалась и тема Северной Кореи. Ранее Трамп оказывал нажим на Пекин с целью ограничить развитие северокорейской ядерной программы. Китай остается единственным крупным союзником КНДР, в том числе торгово-экономическим.

Бывший президент США Джимми Картер 22 октября выразил готовность отправиться в Северную Корею с миротворческой миссией. В то же время он признал, что эта инициатива не нашла отклика в администрации Дональда Трампа.


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