«Европейцы это не наденут!» 7 26.10.2017, 10:51

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Дизайнер рассказала о модных провалах белорусских мужчин.

Мария Холод уже несколько лет живет в центре мировой моды, в Париже. Дизайнер создает свои коллекции для прекрасной половины человечества, но это не мешает ее критическому женскому взгляду иногда задерживаться на немного зазнавшихся французах. Считается, что и манеры у них лучше, и в высокой кухне они знают толк, и к ужасу наших славянских мачо умеют комплектовать одежду. Чтобы внести ясность в тот самый «европейский стиль», Мария разложила по полочкам гардероб европейцев и белорусских мужчин, пишет tut.by.

Европейские мужчины выбирают

Жилеты

С подиумов к нам спустились костюмы-тройки. Это тот тренд, который можно и нужно применять в нашей повседневной жизни. Европейцы сразу сообразили, что с помощью жилета они могут сделать свой образ более выигрышным и интересным. Белорусские мужчины пока предпочитают игнорировать этот элемент гардероба. А зря! Во-первых, отличная возможность обеспечить себе несколько кокетливых взглядов со стороны прекрасного пола. Во-вторых, можно совершенно безнаказанно примерить роль гангстера. Причем, заметьте, стилистика таких костюмов отсылает именно в Чикаго 20-х годов, а не передает привет из СССР. Это на случай, если кто-то бережно хранит.

Клетку

Главный принт сезона осень-зима — 2017−2018, кажется, пройдет мимо белорусов. А европейские мужчины уже прикупили себе клетчатые брюки, пиджаки, твидовые пальто и гордо прогуливаются в обновках по центру Парижа. Причем клетка может быть совершенно разной. Чтобы не промахнуться, можно выбрать классическую. Останетесь в зоне комфорта, но покажете, что в курсе тенденций. А творческие персоны могут позволить себе присмотреться к дизайнерским интерпретациям. Сейчас почти каждый модный дом выпустил свой вариант клетчатого рисунка.

Бархат

Ладно, давайте честно. Не все, что показывают нам дизайнеры на подиумах, стоит носить в обычной жизни. Французы — нормальные мужики. Они не готовы примерять на себя все, на что способен полет мысли мастеров моды. Но умеют выбрать нужную дозировку трендов для своего гардероба. Это касается, например, бархата. Бархатные жакеты или даже брюки ни в коем случае не посягают на святая святых — брутальность. И в европейских столицах вы найдете этому живое доказательство. Не нужно читать мысли, чтобы догадаться, в каких выражениях по этому поводу будут высказываться белорусы.

Кардиганы

Смотрятся очень интересно, элегантно и уютно. Наверное, многие славянские мужчины просто не думают о том, что есть какая-то альтернатива привычным свитерам. Они настолько боятся ошибиться в выборе одежды, что делают одну большую ошибку: просто покупают набор безликих вещей, в которых им будет не холодно. Хотя кардиганы очень легко комплектовать. Почти невозможно промахнуться. Их можно носить и с джинсами, и с брюками, под рубашку или под тот же свитер. В этом сезоне дизайнеры показали нам всевозможные вариации. Стоит обратить внимание на длинные кардиганы крупной вязки. В некоторых случаях они могут заменить пальто. Можно очень стильно утеплиться: подобрать кардиган и свитер одинаковой вязки.

Аксессуары

Ну, что будем шутить по поводу пластиковых пакетов? Конечно, если мужчина только вышел из продуктового магазина, вопросов нет. Для всех остальных случаев индустрия моды придумала удобную альтернативу. Для документов — портфели, для тренажерного зала — спортивная сумка. Еще есть рюкзаки и сумки-кроссбоди. Подумайте хотя бы об экологии!

Парижские мужчины, как и девушки, просто виртуозно обращаются с шарфами. У них есть варианты на все случаи жизни: от легких шелковых до теплых объемных. Много в Минске вы видели мужчин, например, в тренче, дополненном элегантным шарфом?

Еще один повод для веселья — носки. Каждая белорусская девушка легко вспомнит забавный образ, подмеченный на минских улицах. Крик души наших барышень можно резюмировать так: если носок виден, он становится элементом костюма, который должен быть проработан не менее тщательно, чем все остальные делали.

Европейцы не наденут

Бесформенный пуховик

Только ленивый фэшн-блогер не упражнялся в остроумии на тему серо-черной бесформенной «болоньи». Но осень и зима в Беларуси, это действительно тот период, когда полностью стирается индивидуальность. По серым, хмурым улицам ходят такие же мрачные люди. Сейчас обладатели тех самых болоньевых курток расскажут неутешительный прогноз погоды на ближайшие месяцы. Но это не оправдание. Что касается осени-весны, количество дождливых дней в нашей стране и в Европе примерно одинаковое. Да, в европейских странах зимние месяцы комфортнее и теплее. Правда, сейчас модные бренды выпускают такое количество стильной теплой одежды, что, кажется, европейцы даже немного завидуют нашим холодным зимам. Но не будем перегибать: по улицам Парижа не ходят сплошные денди в стильных пальто. Европейские мужчины тоже носят пуховики, это практично и удобно. Есть одно маленькое «но»: они их тщательно выбирают по фигуре и дополняют аксессуарами. Как минимум — шарфом или снудом другого оттенка.

Свободный костюм

Это, кажется, сложилось исторически. Славянские мужчины всегда стараются выбрать более свободный крой костюма. Если очень стараются, получается мешковатый. И дело не в подушке безопасности в виде животика. Даже если читаются все кубики пресса, белорус в последнюю очередь будет рассматривать варианты «по фигуре». А европейцы с удовольствием приобретают приталенные пиджаки, не наступая при этом ни на какие части своей маскулинности. На почве выбора костюма возникла небольшая путаница из-за длины брюк. Если крой зауженный, длина будет короче классической, примерно до шнурка ботинка. Если вы выбрали более широкую модель, длина должна быть стандартной. Не нужно ставить над собой никаких опытов. Еще помните простое правило: чем больше вы укорачиваете брюки, тем менее формальным становится ваш внешний вид.

Дешевую обувь

Считается, что европейские мужчины слишком уж бережливы. Иногда знакомые привозят из отпуска смешные истории, как благополучные европейцы доводят до нервного тика египетских продавцов, торгуясь с ними из-за нескольких центов. В общем и целом жадные мужчины из Европы — это такой же утрированный стереотип, как и славянские девушки, мечтающие найти западного мужа. В европейских странах более рационально подходят к тратам — это, конечно, факт. Но на чем никогда не будет экономить житель Парижа или, к примеру, Лондона — это обувь. Туфли или ботинки точно так же, как и авто, демонстрируют ваш статус. Они должны быть очень высокого качества. Не нужно ничего говорить по поводу доходов. Сильная половина человечества не стремится повторить коллекцию Керри Бредшоу из «Секса в большом городе». А приобрести пару хорошей обуви может каждый.

Спортивную одежду вне спортивного зала

Мировые спортивные бренды стараются и каждый сезон представляют нам свои коллекции одежды для занятий спортом. Но ключевое слово здесь «спорт». Какими стильными ни были бы ваши тренировочные брюки и футболки, не нужно вот этого «я ж ненадолго, только за хлебом». И тем более не стоит в таком виде отправляться на прогулку в центр города. Это говорит о вашем социальном статусе, причем не в вашу пользу. Вы видели в Европе мужчину в «трениках»? Если видели, то сразу определили, откуда он приехал. Белорусские мужчины, к сожалению, путают спортивный стиль и одежду для спорта. Одежда «милитари», куртки-бомберы, недавно появившиеся брюки с лампасами — это все элементы спортивного стиля, которые вы можете применять в повседневной жизни.

— Дорогие девушки, — продолжает Мария Холод, — не стоит сразу бросаться на мужской гардероб с криками «сжечь!». Рассматривать фото с показов, выбирать, примерять, сочетать и комплектовать — это все-таки больше наша привилегия, чем мы в тайне гордимся. Подсказывайте и помогайте своим мужчинам. Модные советы к вам обязательно вернутся в виде цветов, подарков и завистливых взглядов конкуренток. А главное, вы не повторите ошибку Мелании Трамп. Недосмотрела первая леди США, и ее благоверный появился во всей красе перед мировыми СМИ: в брюках и пиджаке из разных костюмов, черного и синего. Надел, что было под рукой, — в общем, типичная мужская история.