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Миссия МВФ приехала в Беларусь без денег для Лукашенко

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  • 26.10.2017, 10:59
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Предыдущий раз Миссия МВФ приезжала в нашу страну в июне.

В Беларуси начинает работу миссия Международного валютного фонда. Эксперты МВФ во главе с Питером Долманом проведут ежегодные консультации. Миссия будет работать до 10 ноября, информирует БелТА.

Предыдущий раз Миссия МВФ приезжала в нашу страну в июне. Эксперты фонда обсудили с представителями органов государственного управления экономическую ситуацию в Беларуси. Как известно, в последние годы белорусские власти пытались получить кредит МВФ, но неудачно. Международный валютный фонд хотел бы видеть структурные изменения в экономике нашей страны.


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