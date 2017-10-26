Тамара Сергей: Люди фактически заняли административное здание 7 26.10.2017, 11:09

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Тамара Сергей

Возмущенные белорусы требуют, чтобы чиновники их наконец услышали.

Порядка 100 человек пришло на прием к главе администрации Лукашенко Наталье Кочановой. Люди фактически заняли здание администрации Первомайского района Минска, где ведется прием, сообщает racyja.com.

Если столько людей хотят попасть на прием к главе администрации Лукашенко, это свидетельствует о том, что государственная система не работает, считает юрист и правозащитник, активист гражданской инициативы «Против беззакония в судах и прокуратуре» Тамара Сергей: «И то обещание, которое в 1994 году Лукашенко дал народу, что ему понадобится немного времени, чтобы создать государственную систему, способную разбираться и решать проблемы народа – мы видим, что это обещание не было выполнено, потому что эти 100 человек говорят сами за себя»

По словам Тамары Сергей, очень важно, чтобы люди понимали, что только от них зависит решение их проблем и ни от кого больше. И количество таких людей, недовольных властью, растет.