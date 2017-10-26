В Бобруйске спустили собак на контролера электросетей 16 26.10.2017, 11:12

6,557

Архивное фото Reuters

Женщина находится в больнице.

Сотрудница Бобруйского городского РЭС в момент инцидента выполняла плановый обход абонентов и снимала показания счетчиков, сообщили в «Белэнерго».

Контролер зашла в один из домов по улице Жлобинской — как вдруг на нее напал мужчина, местный житель. Он не давал ей выйти на улицу и натравил на женщину домашних собак. Она получила травмы.

Контроле кричала и звала на помощь, и, к счастью, ее услышали соседи — отбили от собак и вызвали скорую помощь и милицию.

Женщина в больнице. В обстоятельствах дела разбирается местная милиция.