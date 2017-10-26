Как подготовить автомобиль к зимней эксплуатации 1 26.10.2017, 11:22

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Чтобы «холодный пуск» в морозное утро не сопровождался танцами с бубном, автомобиль нужно готовить уже сейчас.

Зима на носу – ваш автомобиль ожидают морозные дни, перепады температуры, соляные растворы. Эти условия простыми для техники не назовешь. "Уставшие" или недосмотренные узлы, сносно работавшие в более щадящих режимах, могут дать сбой в самый неподходящий момент. Не хотите разбираться с этим на обочине зимней дороги – займитесь автомобилем сейчас, пишет аbw.by.

Чтобы "холодный пуск" в морозное утро не сопровождался танцами с бубном, всего-то и надо, чтобы двигатель был исправен, заправлен "правильным" маслом и качественным топливом, а аккумулятор был заряжен. В идеале ТО стоит проводить перед наступлением зимнего сезона, чтобы обновить технические жидкости и фильтрующие элементы перед началом "сложного" периода эксплуатации. Если же это время приходится как раз на середину межсервисного интервала, проведите хотя бы инспекцию всех важных систем.

Система охлаждения

Начнем с подкапотного пространства. Вы помните, что охлаждающая жидкость имеет срок службы? В зависимости от марки, антифриз требует периодической замены каждые 2–6 лет. Как минимум следует проверить его уровень в расширительном бачке. А в идеале – и плотность (для этого используется ареометр). Зачем?

Обычно в качестве охлаждающей жидкости используется раствор концентрата и дистиллированной воды. Вода может выкипать, концентрат вытекать, а при снижении его доли в растворе температура кристаллизации повышается. К чему это приводит, мы уже рассказывали. Если в растворе есть даже немного антифриза, блок двигателя или радиатор вряд ли разорвет. Но издевательство над системой охлаждения в мороз обеспечено.

И еще о системе охлаждения: если двигатель слишком долго прогревается, а при движении по трассе температура не достигает рабочих значений, стоит проверить, не заклинило ли в открытом положении термостат. Через несколько минут после запуска холодного двигателя, но до того, как будет достигнута его рабочая температура, нужно пощупать шланг между термостатом и радиатором. Если он уже теплый или горячий (как и сам радиатор), значит, термостат открыт, жидкость циркулирует по большому кругу.

Cистема зажигания

Владельцам бензиновых автомобилей следует обратить внимание на систему зажигания. Уверенный пуск в условиях низких температур зависит, в частности, от состояния свечей, высоковольтных проводов, общей или индивидуальных катушек, распределителя (если он есть). Чем больше запущен процесс, тем более явными становятся его признаки: снижение мощности двигателя и ухудшение тяги, снижение разгонной динамики, характерные подергивания при нажатии на педаль "газа", особенно в сырую погоду, возросший расход топлива, затрудненный пуск двигателя. Для некоторых именно невозможность завести мотор является основным симптомом, указывающим на то, что с автомобилем что-то не так.

Инспекцию начинаем со свечей зажигания. Их внешний вид может сказать о многом, особенно если налицо явные признаки работы двигателя в некорректном режиме. Но даже хороший внешний вид, в общем-то, ничего не гарантирует. Не забывайте, что плохие свечи способны существенно сократить срок службы катушки зажигания!

Если система зажигания включает высоковольтные провода, они также подлежат проверке, причем не только на предмет повреждений. Народный способ: в темноте наблюдаем за системой в момент пуска и работы двигателя. Искрение укажет на проблемы с проводами, трамблером или катушкой. Научный подход к проблеме: можно измерить сопротивление компонентов системы зажигания (проводов, катушки). Это имеет смысл и при наличии явных проблем с системой зажигания.

Топливная система

И для бензиновых, и для дизельных автомобилей своевременная замена топливного фильтра имеет важное значение. Одна из причин – вода, которая может оказываться в баке либо попадая туда вместе с топливом, либо по причине конденсата. Впрочем, у "дизелистов" при наступлении морозов другая причина для нервотрепки: запуск дизельного мотора обычно затруднен из-за застывающей солярки. Одно из "тонких" мест при этом - топливный фильтр, который забивается "выпадающим" парафином и теряет пропускную способность. Решения проблемы: замена топливного фильтра перед зимним сезоном, своевременный переход на зимнее или "арктическое" топливо, которое уже появилось на АЗС.

Оптимальным решением для легковых автомобилей с дизельным двигателем является установка бандажного подогревателя на топливный фильтр, а также проточного, врезаемого в топливную магистраль и предотвращающего застывание солярки в топливопроводах во время движения. Можно обойтись одним бандажным подогревателем, а если его установка технически невозможна, придется "спасаться" проточным подогревателем, который нужно ставить перед фильтром

Аккумулятор

Наконец, не забудем про аккумулятор. Если его конструкция не позволяет проверить уровень и плотность электролита, то хотя бы удостоверьтесь в том, что он полностью заряжен (частично разряженная батарея – повод проверить работу генератора и электрооборудование на предмет утечек тока). Само собой, это инструментальные проверки, где без мультиметра и нагрузочной вилки не обойтись.

Даже если батарея в порядке, позаботьтесь о ее внешнем виде и контактах. Корпус АКБ должен быть чистым, контакты и клеммы очищены от грязи и окислов. Также следует проверить надежность основных контактов (от "минуса" батареи к кузову, на генераторе, стартере), убедившись, что они не загрязнены и не окислились. Помните о том, что из-за слабого контакта можно заполучить проблемы даже с полностью исправными аккумулятором и генератором.

Тормоза, подвеска, рулевое

Прежде, чем захлопнуть крышку капота, проверьте уровень масла в бачке насоса гидроусилителя. Это же касается и тормозной жидкости. Напомним: менять ее нужно каждые два года, в противном случае последствия (снижение эффективности тормозов, внутренняя коррозия системы) не заставят себя ждать.

Как обслуживать тормоза и на что обращать внимание, мы подробно рассказывали, так что сейчас ограничимся самыми общими рекомендациями. Следует проверить состояние пыльников и защитных экранов, а также удостовериться в том, что сами тормозные механизмы работают исправно, поршни и колодки перемещаются без подклинивания и перекосов. Еще необходимо проверить все пыльники, шланги и трубки тормозной системы на целостность.

Оставаться зимой без ABS или ESP не лучшее решение, особенно для малоопытного водителя. Как правило, причиной отказа этих систем является неработающий датчик скорости вращения колеса. А бывает и того проще: сгнивает подходящий к нему провод. Так что, если система не работает, продиагностируйте ее - может статься, ремонт обойдется в сущие копейки.

Не забудем и про пресловутый "ручник", который именно по зиме имеет обыкновение "закисать". Часто виновниками этого становятся старые тросы: защитные манжеты изнашиваются, внутрь попадает вода и грязь, образуется коррозия. В идеале - покупаем новые тросы, в крайнем случае - обслуживаем старые (запускаем внутрь преобразователь ржавчины, промываем, обрабатываем). Но эта операция имеет смысл, если имеются лишь первые признаки проблемы, то есть речь идет не столько о реанимации, сколько о профилактике.

Пока вы осматриваете автомобиль снизу, убедитесь в целостности всех защитных кожухов и пыльников в деталях подвески, рулевого управления и трансмиссии. Поврежденные или сильно изношенные "резинки", безусловно, подлежат замене – в противном случае агрессивная среды быстро выведет не защищенные должным образом детали из строя.

В частности, стоит обратить внимание на состояние пыльников рулевой рейки, тяг и наконечников, шаровых опор и прочих элементов подвески. Отдельно упомянем амортизаторы: их защитные пыльники также должны быть целыми, иначе велик риск повреждения штока. Попутно проверяем детали подвески и рулевого управления на наличие люфтов. Если сейчас что-то лишь тихо постукивает и поскрипывает, по зиме начнет громыхать и скрежетать!

Кузов

Сколы и другие повреждения ЛКП до металла несут риск возникновения очагов коррозии, поэтому их лучше "залечить" сейчас. Зимой специалисты рекомендуют мыть машину чаще, чтобы избавить кузов от воздействия агрессивных соляных растворов. А чтобы мойка не оборачивалось затем сражением с замерзшими замками (не забудьте про замки капота и лючка (крышки) бензобака) и уплотнителями, смажьте первые маслом, вторые – силиконовой смазкой.

Отдельная тема – антикоррозийная обработка кузова, установка подкрылков и брызговиков. И то, и другое, и третье не помешает, но эффективность антикора зависит от соблюдения технологии, а при установке подкрылков и брызговиков возникает вопрос, как их крепить, так как высверливание отверстий при монтаже чревато все той же коррозией.

Важно проверить состояние и надежность крепления всех штатных подкрылков, щитков, брызговиков и прочих пластиковых и резиновых элементов кузова. При езде по глубокому снегу плохо закрепленные элементы могут оторваться и потеряться. Между тем все эти элементы, даже скромные на вид защитные экраны, установлены не просто так. Их отсутствие способно нарушить конструктивную защиту кузова или отдельных узлов, нарушить теплообмен в моторном отсеке, ухудшить шумоизоляцию и т.д.

Если запасное колесо установлено снаружи под днищем, проверьте, не закис ли крепеж кронштейна, и при необходимости смажьте его.

После осеннего листопада неплохо бы проверить и очистить водостоки кузова (в частности, в районе моторного отсека и люка, если он есть). Если система будет забита, вода начнет скапливаться во внутренних полостях или найдет обходные пути – через салон, систему вентиляции и обогрева, электронные блоки и проводку…

Cтекла

Одна из острых "зимних" проблем – работа стеклоочистителей. Замена изношенных "резинок" в каркасных щетках помогает лишь один раз, при длительном использовании разбиваются уже сами "коромысла". Но даже исправные каркасные щетки зимой замерзают. Альтернатива – бескаркасные щетки или специальные зимние с защитными чехлами.

Обратите внимание на то, как работают сами "дворники". Если медленнее обычного, с рывками и заеданиями, есть вероятность того, что закисла сама трапеция (характерная "болячка" для ряда марок и моделей). В этом случае ее лучше разобрать, разработать и смазать – ей богу, лучше этим заниматься сейчас, а не на морозе!

И не забудьте проверить работу омывателя: нет ли нареканий на то, как подают воду форсунки, нет ли обрыва в подающих трубках. Само собой, до наступления морозов заливаем в бачок незамерзающую жидкость.