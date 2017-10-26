На доме в Минске рисуют оригинальный мурал-комикс 5 26.10.2017, 11:32

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Граффити будет в юмористической форме отображать некоторые моменты из жизни обитателей дома.

Мурал-комикс на доме в Новой Боровой рисует Митя Писляк. Фото работы художник опубликовал в своем аккаунте в Facebook.

– Сюжет мне предложили заказчики, моей задачей было разработать наполнение и выполнить. Зеленые прямоугольники там потому, что этот дом (да и все остальные) покрашены в такой стилистике, а на одном из прямоугольников появится нумерация дома, - рассказал CityDog.by Митя Писляк.

Вот так будет выглядеть готовый мурал.

Художник Митя Писляк известен по оформлению стаканов McDonald's, натюрмотру на доме на Железнодорожной улице, минской карте-раскраске.