На доме в Минске рисуют оригинальный мурал-комикс

На доме в Минске рисуют оригинальный мурал-комикс5
- 26.10.2017, 11:32
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Граффити будет в юмористической форме отображать некоторые моменты из жизни обитателей дома.
Мурал-комикс на доме в Новой Боровой рисует Митя Писляк. Фото работы художник опубликовал в своем аккаунте в Facebook.
– Сюжет мне предложили заказчики, моей задачей было разработать наполнение и выполнить. Зеленые прямоугольники там потому, что этот дом (да и все остальные) покрашены в такой стилистике, а на одном из прямоугольников появится нумерация дома, - рассказал CityDog.by Митя Писляк.
Вот так будет выглядеть готовый мурал.
Художник Митя Писляк известен по оформлению стаканов McDonald's, натюрмотру на доме на Железнодорожной улице, минской карте-раскраске.