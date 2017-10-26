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Россия поставит в Беларусь зенитно ракетный комплекс «Тор-М2»

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  • 26.10.2017, 11:28
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ЗРК «Тор-М2» - эффективное средством поражения самолетов, вертолетов, управляемых ракет и других элементов высокоточного оружия.

Министерство обороны Беларуси заключило с российским концерном «Алмаз-Антей» контракт на поставку очередной батареи зенитно ракетного комплекса «Тор-М2», «в рамках реализации Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года», передает «Радыё Свабода».

По информации министерства, первые батареи зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2» поступили на вооружение 120-й зенитной ракетной бригады ВВС и войск ПВО в 2011 и 2012 годах. В начале 2014 года был сформирован зенитный ракетный дивизион «Тор-М2» в составе трех батарей. В конце прошлого года данный зенитно ракетный комплекс поступил на вооружение 740-й зенитной ракетной бригады.

Зенитно ракетный комплекс «Тор-М2» является эффективным средством поражения самолетов, вертолетов, аэродинамических беспилотных летательных аппаратов, управляемых ракет и других элементов высокоточного оружия, которые летают на средних, малых и предельно малых высотах, в сложной воздушной обстановке. Отличительные особенности «Тор-М2» - высокая маневренность, мобильность, малое время реакции, автоматизация боевой работы, эффективность стрельбы по широкому классу целей.


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