Джон Маккейн: Нам нужна ближневосточная стратегия 26.10.2017, 11:43

Джон Маккейн

США должны принять вызов и реализовать свои интересы на Ближнем Востоке.

«Произошедшие в этом месяце столкновения между иракскими силами безопасности и курдскими ополченцами в окрестностях Киркука вызывают серьезную озабоченность, в частности, из-за того, что Соединенные Штаты издавна дружат с курдским народом. Эти столкновения указывают на более масштабную и тревожную реальность: несмотря на тактические успехи в борьбе против «Исламского государства», у Соединенных Штатов по-прежнему отсутствует всесторонняя и комплексная стратегия в отношении Ближнего Востока», - написал для New York Times американский сенатор Джон Маккейн (перевод – inosmi.ru).

«Таково печальное наследие, которое администрация Обамы оставила своему преемнику. Президент Трамп в этом месяце призвал разработать более обширную стратегию противодействия пагубному влиянию Ирана на Ближнем Востоке. Это вызывает оптимизм, поскольку свидетельствует о том, что администрация признает существующую проблему.

Но спустя несколько дней после этого заявления появились сообщения о том, что командующий элитными подразделениями «Эль-Кудс» из состава Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани появился в окрестностях Киркука, где готовил военное наступление на курдские позиции, в котором должны были участвовать пользующиеся иранской поддержкой иракские боевики, приданные на усиление силам безопасности Ирака. А когда началось это наступление, некоторые иракские подразделения использовали в боевых действиях военную технику, поставленную Соединенными Штатами.

Такая ситуация абсолютно недопустима. Соединенные Штаты поставляли оружие и обучали правительственные иракские войска для того, чтобы те воевали с «Исламским государством» и защищали Ирак от внешних угроз, но не для того, чтобы они атаковали иракских курдов, которые являются самыми надежными и боеспособными партнерами Америки в этом регионе. Американский альянс с курдами на протяжении десятилетий защищал их от атак как внутри Ирака, так и извне, и в то же время он содействовал национальным интересам безопасности Америки. В последние годы курды стали еще более близкими союзниками США и воевали вместе с ними против ИГИЛ.

Выражусь предельно ясно и четко: если Багдад не может гарантировать иракским курдам безопасность, свободу, и шанс на лучшую жизнь, к чему они все стремятся, и если Соединенные Штаты будут поставлены перед выбором между пользующимися иранской поддержкой отрядами и нашими давними партнерами из числа курдов, я отдам предпочтение курдам.

Столкновения в Киркуке стали симптомом серьезной проблемы, которую Соединенные Штаты не могут решить вот уже много лет. Региональный порядок на Ближнем Востоке очень быстро разрушается. Это касается и государств, и отношений между ними. Там ослабевает американская мощь и влияние, и вызвано это в основном тем, что в последние восемь лет Соединенные Штаты ослабили свое присутствие в этом регионе. В результате образовался вакуум, который заполнили антиамериканские силы.

Нынешняя администрация, как и ее предшественница, сосредоточилась исключительно на разгроме ИГИЛ. Конечно, это исключительно важно. Однако наши противники используют это к собственной выгоде на других направлениях.

В Ираке Соединенные Штаты по-прежнему купаются в лучах славы после освобождения Мосула этим летом. Между тем, иранские силы стараются посеять разногласия внутри Ирака, что мы увидели в Киркуке. Используя различные ухищрения, Иран настраивает иракских политиков против Соединенных Штатов. Он пытается сделать так, чтобы назначенные на следующий год выборы стали стратегическим поражением для американцев и ослабили их влияние в этой стране.

В Сирии режим Асада, действующий при поддержке России, Ирана, «Хезболлы» и различных боевых отрядов, взял под свой контроль большую часть страны, в том числе, многие восточные районы, которые Соединенные Штаты считают стратегически важными. Будущее Сирии решается с применением силы на местах, и Америка не принимает в этом инициативного участия.

Огромная паутина из иранских ставленников, марионеток и союзников опутывает Ближний Восток от средиземноморского побережья до Аравийского полуострова. Она создает угрозу стабильности, свободе мореплавания и территориям наших партнеров и союзников, в том числе тех, кто обладает современным неядерным оружием. Сам Иран продолжает испытания баллистических ракет, угрожает соседям, и пользуясь ослаблением санкций, зарабатывает деньги на неблаговидные цели.

Наши арабские союзники погрязли в дипломатическом споре с Катаром, хотя в этом регионе существуют гораздо более серьезные угрозы. И над всем этим нависла зловещая тень путинской России, которая снова становится мощной региональной силой, активно противодействующей американским интересам и совершенно не думающей о правах человека и о жизнях гражданского населения.

Это сложный и очень запутанный клубок проблем, но американцы должны понять, что нам брошен более масштабный вызов — ведь Ближний Восток жизненно важен для будущего международной безопасности и глобальной экономики. В настоящее время целая сеть антиамериканских организаций и группировок, которые иногда работают вместе, а иногда отдельно, пытается ослабить американское влияние на Ближнем Востоке и перестроить этот регион таким образом, чтобы он противостоял нашим интересам и ценностям. В этих целях они поддерживают террористов и боевиков, запугивают наших друзей, ведут против них подрывную деятельность, вытесняют нас с дипломатического поля, а также развертывают и поставляют в регион военную технику, из-за чего Соединенным Штатам становится все труднее и опаснее сохранять там свое присутствие.

Если мы и дальше будем как в летаргическом сне следовать своим нынешним курсом, когда-нибудь в недалеком будущем мы проснемся и обнаружим, что Америка лишилась влияния в этом важнейшем регионе мира. По этой причине американцы должны задуматься о том, что сегодня происходит на Ближнем Востоке. По этой же причине мы должны поддерживать наших истинных друзей, таких как курды. И по этой причине сегодня нам в большей степени, чем когда бы то ни было, нужна стратегия, которая позволит возвыситься над тактическими интересами и отделить срочное от поистине важного».