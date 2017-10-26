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Сколько будет стоить iPhone X в Беларуси

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  • 26.10.2017, 11:59
  • 2,521

Прогноз, который способен удивить.

Завтра по всему миру открывается предзаказ на самый мощный и продвинутый смартфон Apple — iPhone X, старт продаж гаджета состоится через неделю — 3 ноября. К сожалению, в отличие от наших соседей — России и Германии, в Беларуси новейшие устройства официально появятся позже (не берем в расчет «серых» продавцов).

Официальные цены на iPhone X в Беларуси пока не объявлены, однако журналисты tut.by взяли на себя смелость сделать прогноз, который всех наверняка удивит.

Статистика последних лет такова, что официальные цены на iPhone в Беларуси чуть выше, чем в соседней России. В этом году ситуация не изменилась.

Для сравнения журналисты перевели российские и белорусские цены на iPhone 8 и iPhone 8 Plus в доллары США по курсу ЦБ России и Нацбанка Беларуси на сегодняшний день. Это позволило узнать, на сколько устройства стоят дороже у нас. Получившийся коэффициент (примерно 1,0524 или 5,24%) мы применили на стоимость iPhone X в России и так выяснили прогнозную цену на этот гаджет в Беларуси.

Таким образом, ожидается, что iPhone X с 64 ГБ будет официально стоить в Беларуси около 2869 рублей, iPhone X с 256 ГБ — 3299 рублей. То есть топовый смартфон Apple будет продаваться по цене бывшего в употреблении автомобиля (уровня Renault Sandero 2010 года).


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