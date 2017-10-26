Назарбаев поручил подготовить указ о переходе на «латинку» 8 26.10.2017, 12:11

1,690

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана заявил, что общественное обсуждение реформы правописания прошло успешно.

В казахстанском Акорде состоялась встреча президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с руководителем его администрации Адильбеком Джаксыбековым и первым заместителем руководителя администрации Маратом Тажиным, передает Tengrinews.kz.

Во время встречи Назарбаев отметил активный характер обсуждения последнего варианта проекта казахского алфавита на латинской графике и подчеркнул наличие общественной поддержки предложенного варианта. «Необходимо издать указ об утверждении предложенного проекта алфавита казахского языка на латинской графике. Комиссия завершила свою работу. Последний вариант был опубликован. Есть консенсус между учеными, языковедами, политиками, молодежью, представителями Ассамблеи народа Казахстана. В целом общество поддерживает», - сказал президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев акцентировал внимание на важности поэтапного и системного перехода казахского алфавита на латинскую графику. Кроме этого, ему было доложено о результатах деятельности рабочей группы по реализации проекта по переходу государственного языка на латиницу.

9 октября Назарбаев встретился с членами данной рабочей группы. Президенту был представлен проект единого стандарта казахского алфавита на латинской графике, подготовленный с учетом предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения.