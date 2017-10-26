Белорус выиграл на польском интеллектуальном телешоу €7000 1 26.10.2017, 12:13

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Фото: TVP

Все деньги будут потрачены на благотворительность.

Белорус Сергей Пеляса, ведущий программы «Прасвет» на телеканале «Белсат», стал победителем польского интеллектуального шоу Wielki Test TVP, посвященного Европе. Об этом сообщается на сайте телевикторины, пишет tut.by.

Сергей Пеляса и Доминика Виктория Тесыч, корреспондент TVP в Брюсселе, стали лучшими среди 20 пар. Приз в 30 тысяч злотых (7 тысяч евро) победители решили передать на благотворительность — проекту «Детские поселения SOS».