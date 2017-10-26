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«Все эти деноминации – для повышения стоимости всего в стране!»

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  • 26.10.2017, 12:26
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Фото: kp.by

Белоруска сравнила некоторые цифры за 2010 и за 2017 год.

Активистка Любовь Санкевич сравнила жировку за 2010 и за 2017 год. И вот, что у нее получилось:



«Все эти деноминации с 1994 года в 10 раз, в 2000 году в 1000 раз – это узаконенное повышение стоимости всего у нас в стране! – цитирует активистку vkurier.by. – Я не смогла приватизировать квартиру в 90-е годы, занялась приватизацией после того, как вышел указ в 2013 году. Ведь если квартира не будет приватизирована, она будет арендной!»

В 2013 году Любовь подала заявление на приватизацию, тогда же и началась чехарда с цифрами. С 2013 года она просила дать документ, согласно которому идет увеличение индекса строительных работ (СМР) в 10 раз. В своих расчетах Бобруйский горисполком показывал, что с восстановительной стоимости 1991 года снимали деноминацию 1994 года в 10 раз, но увеличивали СМР в 10 раз.

Любовь возмущена и расчетом в постановлении №2 от 2000 года, который должен применяться для переоценки жилфонда. Последняя стоимость квартиры Любови Санкевич в 2016 году стала 13657 после деноминации 2016 года. Сюда включена стоимость утепления стен, проделанная за счет капитальных вложений, которые мы и так платим каждый месяц.

В 2016 году на приеме у председателя «cовета республики» Михаила Мясниковича женщина задала вопрос:

«Где наши деньги которые мы платим ежемесячно за капитальный ремонт?»

На что Михаил Мясникович ответил ответил:

«Сгорели!»

Как пишет женщина, Михаил Мясникович ответил, что такого документа попросту нет.

«Я бухгалтер и знаю из чего все это состоит, – комментирует Любовь. – Моя квартира по остаточной стоимости на 1 января 2015 года стоила 244 рубля в новых! А если снять деноминации 1994 года в 10 раз и 2000 года в 1000 раз, так стоимость моей квартиры должна была бы быть 1,37 а не 13 657 рублей. Была я и на приеме у Кочановой в январе 2017 года, предоставила все расчеты и подтверждающие документы, думала, что будет справедливое разбирательство, но получила очередную отписку, какие получаю все 16 лет и три года по приватизации квартиры!»


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