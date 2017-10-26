В сентябре промышленность продолжила работать на склад 1 26.10.2017, 12:47

Самый высокий уровень запасов сохраняется в легкой промышленности.

Уровень складских запасов в Белорусской промышленности за сентябрь вырос на 0,7 п.п. Он составил 59,4%. В целом запасы достигли без малого 3,6 млрд. рублей.

В сравнении с прошлым годом уровень запасов заметно ниже. На 1 октября 2016 года они составляли 64,3% от среднемесячного объема производства, пишет «Белорусы и рынок».

Самый высокий уровень запасов сохраняется в легкой промышленности. Они в 2,8 раза превышают среднемесячный объем производства и достигают 514,2 млн. рублей. По состоянию на 1 сентября запасы были в 2,9 раза объема производства.

Также немного разгрузили склады в фармацевтике. За сентябрь уровень запасов снизился с 191,9 до 180,8% от среднемесечного объема производства. На складах хранится продукции на 143,4 млн. рублей.

Также достаточно велики запасы в машиностроении, производстве вычислительной, электронной и оптической аппаратуры, однако они заметно ниже, чем год назад.