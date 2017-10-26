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Премию Павла Шеремета получил азербайджанский журналист, которого похитили спецслужбы

  • 26.10.2017, 12:58
Афган Мухтарлы

Премию вручают за смелость и преданность журналистским стандартам.

В Таллине во время Форума гражданского общества «Восточного партнерства» состоялась церемония вручения журналистской премии имени Павла Шеремета, пишет «Белсат».

В этом году эта награда была присуждена независимому азербайджанскому журналисту-исследователю Афгану Мухтарлы, которого спецслужбы похитили в Грузии 29 мая и тайно перевезли в Азербайджан.

26 октября эту награду вручили жене журналиста, Лейле Мустафаевой, поскольку ее муж до сих пор находится в тюрьме.

Премию имени Шеремета вручают за смелость и преданность журналистским стандартам представителям СМИ из стран «Восточного партнерства». Афган Мухтарлы писал статьи, в частности, о незаконном трафике и контрабанде через границу Азербайджана.


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