Артем Черняк – молодежи: Высказывайте свое мнение, а не на кухне сидите 2 26.10.2017, 12:59

Артем Черняк

Если мы будем молчать, то ничего в стране не изменится.

Об этом в интервью сайту Charter97.оrg заявил активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Артем Черняк.

- Вы постоянно мелькаете в первых рядах на всех акциях протеста, вот и на Марше рассерженных белорусов 2.0 вы были одной из самых ярких фигур. Расскажите, что вас вдохновляет принимать участие в акциях протеста?

- Участие в акциях - это моя гражданская позиция. Я категорически не согласен с действующим в стране режимом и готов с ним бороться. Я чуть младше, чем независимая Беларусь. Уже в 12-13 лет я начал вникать в политики и понял, что наше правительство продажное. Белорусы при нем не живут, а существуют, поэтому я хожу на каждую акцию.

Я рожден свободным и меня ничто и никто не остановит участвовать в протестах до тех пор, пока власть в Беларуси не изменится. При действующем правительстве я не могу жить спокойно. Я не верю обещаниям Лукашенко и прочих.

- Вы представитель поколения, которого детство и взросление пришлось на годы правления Лукашенко. Кто или что привило вам те ценности, которых вы придерживаетесь, повлияло на ваше мировоззрение?

- На меня повлияли независимые СМИ: Charter97.org, «Белсат», «Наша ніва», «Народная воля», которые дают правдивую информацию. Как ни удивительно, также на меня и брата повлиял заместитель директора по воспитательной работе в школе. Оппозиционная деятельность вдохновляет меня выходить на акции протеста.

Кстати, в данный момент я на Окрестина жду координатора «Европейской Беларуси» Евгения Афнагеля, которого скоро должны освободить после 15 суток ареста за Акцию предупреждения.

- Какой совет вы бы могли дать вашим сверстникам, чтобы призвать их быть не равнодушными к тому, что происходит в Беларуси.

- Я хочу сказать своим сверстникам, чтобы они принимали более активное участие в политической жизни нашей страны, ходили на оппозиционные акции.

Они должны понять, что если мы будем молчать, то ничего в стране не изменится. Нами будут править, как стадом баранов! Мы же белорусы - достойные люди с историей, которой можно гордиться. Власти должны нас слушать, уважать.

Выходите на Площадь, высказывайте свое мнение, а не просто на кухне или друзьям говорите о том, что не согласны с властями. Не бойтесь!