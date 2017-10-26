Риэлторы: Бюджетные квартиры за $200 в Минске – на вес золота 26.10.2017, 13:08

Эксперты рассказали, что будет с ценами на арендную недвижимость в столице.

Ставки на арендные квартиры в Минске стабилизировались и сейчас находятся примерно на том же уровне, что и летом. По словам экспертов, самую бюджетную квартиру, которая находится в мало-мальски приглядном состоянии, можно арендовать в столице не дешевле, чем за $200 в месяц.

Сегодня наибольшим спросом на рынке аренды жилья в Минске пользуются квартиры c арендной ставкой $200 в месяц, пишет realt.by.

— Конечно, можно найти и более дешевую квартиру, но она будет находиться в очень плачевном состоянии. Даже за $200 не всегда удается найти хороший вариант квартиры, который устроил бы арендатора. Скорее, это будет жилое помещение, которое давно не видело ремонта, преимущественно с подержанной мебелью и бытовой техникой, на удалении от центра города, — рассказывает Павел Таратута, агент по операциям с недвижимостью АН «Мольнар».

Реалии рынка таковы, что таких бюджетных предложений очень мало. Арендаторы, которые заселились в подобные квартиры ранее, стараются их удержать. Арендодатели тоже заинтересованы в том, чтобы сдать в аренду квартиру на более длительный срок, особенно если их устраивают квартиранты, которые своевременно оплачивают квартиру. Количество новых бюджетных предложений весьма ограничено.

Маргарита Почицкая, начальник отдела аренды жилья «ТВОЯ СТОЛИЦА . АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ», дополняет коллегу и говорит о том, что в настоящее время спрос на бюджетные квартиры в Минске превышает предложение. Явно ощущается дефицит однокомнатных квартир по цене $170-200. Это примерно те же ставки, что были и летом.

— Найти квартиру за $170-180 можно. Их очень немного, но в нашей базе такие предложения есть. Как правило, это либо жилое помещение «советского образца», либо квартира на окраине города. Конечно, подбирая бюджетное арендное жилье, все-таки стоит ориентироваться на $200, — уточняет Маргарита Почицкая.

На одну ухоженную недорогую квартиру с неплохим местоположением может претендовать порядка 3 человек. Основные предпочтения арендаторов — наличие метро рядом. Но этот факт практически не влияет на стоимость аренды.

На первый план в переговорах выходит вопрос цены. Одни арендодатели торгуются, другие — нет. Каждый случай индивидуален.

— Для этого и присутствует агент на переговорах, чтобы максимально точно оценить квартиру и определить стоимость аренды. Если жилое помещение хорошее и стоит этих денег, то торговаться нет смысла. Оно все равно будет сдано за предложенную цену, — дополняет Маргарита Почицкая.

Как правило, в арендную плату не входят коммунальные платежи. Если в квартире никто не зарегистрирован, то «коммуналка» в однокомнатной обойдется квартирантам примерно в 100 рублей.

На рынке сохраняется спрос и на двух- и трехкомнатные квартиры. «Двушку» можно арендовать за $250, «трешку» — за $270. Арендные ставки на трехкомнатные «хрущевки» по цене сопоставимы со ставками на стандартные «двушки». Как правило, их арендуют вскладчину студенты либо семьи с детьми.

Многокомнатные квартиры ждут своих квартирантов подольше, чем однокомнатные. Со дня подачи заявки в агентство недвижимости может пройти и месяц, пока квартира найдет своего арендатора.

Дорогих квартир на рынке — изобилие

Павел Таратута рассказывает, что, в отличие от бюджетных, дорогих однокомнатных квартир на рынке за $300-350 достаточно много. Агентство заселит в такую квартиру в тот же день после поступления заявки. Чаще всего по таким ценам предлагаются в аренду новостройки со свежим ремонтом где-нибудь в Лебяжьем или на Востоке.

За $450-500 можно арендовать квартиру в центре города на улицах К. Маркса, Энгельса, в переулке Броневом. Но таких вариантов — единицы. В основном арендодатели предлагают снять квартиру на сутки.

— Есть на рынке и дорогие квартиры, где ставка начинается от $700. Конечно, спрос на них гораздо ниже, чем у бюджетного и среднего сегмента, но и срок аренды, как правило, более длительный. За два последних года арендные ставки на такие жилые помещения снизились практически вдвое. Как правило, подобные квартиры арендуют иностранные граждане, сотрудники посольств и зарубежных представительств в Беларуси, — дополняет коллегу Маргарита Почицкая.

По мнению начальника отдела аренды жилья «ТВОЯ СТОЛИЦА ∙АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ», пока на столичном рынке аренды жилья нет предпосылок ни для роста, ни для снижения арендных ставок.