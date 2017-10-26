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Видеохит: Сигнальщик станцевал на взлетной полосе и подбодрил пассажиров

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  • 26.10.2017, 13:30
  • 4,262

Вдохновляющее видео посмотрели почти 7,5 миллионов человек.

Американский музыкант Терри МакБрайд выложил на своей странице в «Фейсбуке» видео необычного зрелища. Сигнальщик, который провожал самолет в аэропорту Нью-Йорка, решил станцевать прямо с сигнальными палочками. Это видео, на которое обратил внимание medialeaks.ru, посмотрели уже практически 7,5 миллионов человек.

Как выяснило местное издание Democrat and Chronicle, сигнальщик Киран Эшфорд работает в международном аэропорте Грейтер Рочестер в Нью-Йорке уже пять лет.

В интервью Киран рассказал, что во время своего танца ничего не слушал. Но один пользователь исправил оплошность и наложил на движения сигнальщика зажигательную музыку.

Сейчас Киран обслуживает авиакомпанию Southwest Airlines, работая как сигнальщиком на взлетной полосе, так и контролером билетов на посадке в самолет.

Пассажирам с ним никогда не скучно. Например, посадку Киран объявляет в стиле рэп.


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