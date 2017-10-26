«Наши площади заберут бесплатно!»: Крик души гомельских предпринимателей 3 26.10.2017, 13:26

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Фото: Сашко Губаревич

Конфликт в бизнес-центре «Славия» перешел из экономической плоскости в административную.

Конфликт между основными собственниками бизнес-центра «Славия» и предпринимателями-арендаторами вступил в новую фазу и перешел из экономической плоскости в административную, сообщает сайт gomel.today.

Недавно суд Советского района рассмотрел протокол, составленный милицией в отношении одного из собственников торговой площади в БЦ «Славия» — предпринимателя Леонида Чертилина.

Возвращаясь к истории конфликта. В БЦ «Славия» разразился конфликт между основными и «неосновными» собственниками. Судебные споры, жалобы во все инстанции пока не дали результата, который ожидали бы предприниматели — спокойно работать, прозрачно и разумно платить за коммунальные, быть в полном смысле собственниками торговых площадей, а не «квартирантами» в бизнес-центре.

Напомним, группа предпринимателей, являющихся собственниками торговых площадей в БЦ «Славия», заявляет о нарушении и ущемлении своих прав со стороны основных собственников, владеющих большей частью бизнес-центра. Якобы те пытаются всеми возможными способами выжить их из «Славии». Местным предпринимателям, по их словам, вести бизнес не дают другие собственники здания, имеющие большую долю в товариществе собственников — так называемое квалифицированное большинство.

Основной собственник и член товарищества — ООО «Спектрум Девелопмент». Компания была зарегистрирована в феврале 2014 года в Минске. В марте того же года «Спектрум Девелопмент» купило у строительной компании «Славия» около 3 тысяч квадратных метров площадей в бизнес-центре, или 47,54% первой очереди строительства. Эти площади «Спектрум Девелопмент» сдал в аренду ИООО «EPAM SISTEMS».

Неосновные собственники жалуются на увеличение коммунальных платежей, спорную реконструкцию в практически новом здании, непредоставлении информации по платежам. «Мы не имеем права как собственники узнать, за что мы платим деньги», — рассказывают предприниматели.

Еще одна претензия — решения по управлению имуществом принимаются фактически без их участия. По договору все собственники обязаны возмещать счета, выставленные товариществом. А в обратном случае отключают коммуникации. Что, кстати, периодически и делается со стороны администрации товарищества собственников БЦ «Славия». Свет отключается, рекламные вывески не согласовываются. А предприниматели вновь и вновь тратят моральные и материальные ресурсы на походы по судам.

«Оскорблял память моих покойных родителей»

Леонид Чертилин имеет в собственности торговую площадь в БЦ «Славия». Его конфликт с руководством товарищества собственников бизнес-центра начался с написания жалоб в инстанции, продолжился судом за правонарушение — оскорбление диспетчеров.

Предприниматель утверждает — он никоим образом не оскорблял охранников, имеющих должности диспетчеров. А подача заявлений на него в милицию — попытка поставить его на место, «публичная порка» — в назидание другим предпринимателям, которые посмеют жаловаться на действия руководства.

Леонид вспоминает хронологию конфликта. 4 сентября он подает жалобу в налоговую на нарушение, по его мнению, Товариществом собственников, председателем которого является Анатолий Цитринов, требований законодательства по ведению бухгалтерского учета. Через два дня он с коллегами подали коллективное требование, подписанное 25 собственниками, о предоставлении документов по начислению и выплате заработной платы работникам ТС. В этот же день Чертилин написал жалобу в администрацию Советского района на незаконные, по его мнению, действия председателя ТС по реконструкции погрузочно-разгрузочного помещения (дебаркадера) под трансформаторную подстанцию. 14 сентября он пишет заявление председателю ТС с требованием прекратить строительные работы в дебаркадере, а через десять дней снимает на видео, как там ведутся строительные работы. 27 сентября по этому поводу предприниматель отправляет жалобу в горисполком. Назавтра — жалобу на жалобу, что не отвечают на предыдущие жалобы. 29 сентября Чертилин идет на прием к председателю ТС Анатолию Цитринову, чтобы подать обращение, там происходит разговор, «на повышенных тонах».

«А дальше было так. Я выходил на крыльцо бизнес-центра, там стоял Цитринов и диспетчеры, я только сказал председателю товарищества собственников «Не трогай мои велосипеды!» — потому что он хотел убрать рекламные образцы, и все, зашел обратно. Но потом узнал — диспетчеры, которые стояли с ним, подали заявления в милицию, что я якобы их оскорблял, унижал честь и достоинство, и их, и покойных родителей. Хотя я не знаком — ни с диспетчерами, ни с их родителями, понятное дело! На крыльце ведется видеонаблюдение, но записи не изъяли, к делу не приобщили, хотя имели такую возможность. Состоялся суд. Меня признали виновным в оскорблении, наказали штрафом в размере 10 базовых», — рассказывает Леонид.

На суде оскорбленные диспетчеры давали иные показания, чем в милиции. В отделе, при опросе участковым, они утверждали, что на крыльце стояли вдвоем, а Чертилин, заходя в БЦ, начал их оскорблять, угрожать и снимать на камеру. В суде же оказалось, что предприниматель четыре раза «выскакивал» из БЦ и по очереди всех оскорблял. В суде свидетельские показания давал и председатель ТС Анатолий Цитринов, который подтвердил, что в момент конфликта также был на крыльце, и слышал брань от Чертилина.

Судья не дал оценки тому, что показания были противоречивыми, и признал их достаточными и достоверными для того, чтобы рублем наказать предпринимателя. Обращает внимание тот факт, что в судебном заседании оскорбленные диспетчеры, как и свидетель Цитринов, повторяли нецензурную брань, которую якобы слышали от Чертилина.

Площадной брани в суде, как вытекает из постановления суда, также не была дана правовая оценка. Эти моменты Леонид Чертилин планирует описать в кассационной жалобе, которую он будет подавать в областной суд. Предприниматель уверен: административное преследование — «урок» для его коллег, которые не согласны работать в бизнес-центре на условиях «квартирантов» и «бедных родственников».

«На заседании на вопросы судьи — почему показания в милиции и сейчас отличаются, почему раньше диспетчеры не говорили, что при конфликте присутствовал Цитринов, они отвечали, что "не хотели вмешивать начальство". Так может, это начальство их вмешало в судебные разборки? Зачем мне было ругаться с диспетчерами? С одним из них я вообще заговорил впервые в жизни только в суде! Зачем я буду ругаться на него, да еще и нецензурную брань использовать? Надеюсь, областной суд разберется, что нельзя судить человека, основываясь только на словах так называемых потерпевших, которые находятся в непосредственной зависимости от начальника, с которым у меня был конфликт», — прокомментировал Чертилин.

«Наши площади заберут бесплатно! Мы даже продать их не сможем!»

Коллеги Чертилина — «мелкие» собственники торговых площадей в бизнес-центре, также недовольны методами и способами управления «Славией». Они пока воюют путем подачи заявлений, жалоб, исков в суд. Александр Беляев два месяца «работает» без света. Сейчас он судится с руководством ТС по данному поводу. Беляев не захотел заключить договор с неприемлемыми для него условиями. Как итог — остался без электричества. Его коллеги кивают — такая мера воздействия на «неугодных», как отключение света — весьма популярна в бизнес-центре.

Предприниматели жалуются — местная власть никак не реагирует на спорную ситуацию. «Одни отписки, а разобраться по существу в проблеме не желают. Тут действует какая-то «невидимая сила», — уверены собственники.

С мая предприниматели, которые имеют торговые площади во второй очереди бизнес-центра, не могут попасть на прием к председателю облисполкома Владимиру Дворнику. К губернатору у них был сформирован пакет вопросов, таких, как препятствие в эксплуатации здания, поставка энергоресурсов, реализация прав на труд, ведение предпринимательской деятельности, эффективное использование земли, защита инвестиций, бездействие и попустительство государственных органов... Но на прием предпринимателей не записывали под разными предлогами.

В итоге уже в сентябре они дозвонились на горячую линию Владимира Дворника, и успели высказать часть своих претензий. Председатель облисполкома поручил разобраться председателю горисполкома — в недельный срок.

«Но прошла неделя. Прошло совещание. Написали протокол. Рекомендовано нам обратиться в суд, куда мы и так обращаемся регулярно и постоянно, и в «Гомельэнерго» — понятно, что мы там уже были. Получили мы ответ в духе и стиле «вопрос рассмотрен, протокол составлен, рекомендовано» и так далее. Нас ждут опять суды — а это месяцы разбирательств, но когда нам работать, и как? Администрация района, личные приемы, переписка с облисполкомом — полгода ушло, пока мы дошли до облисполкома, и услышали прописную истину «Идите в суд», — рассказывают собственники.

Пошли они на новый круг — и в суд подали заявления, и в прокуратуру. Время идет. А между тем собственники могут потерять своих арендаторов. «Арендаторам администрация ТС говорит — вы у него помещение не снимайте, мы ему отключим свет, зачем вам проблемы, снимайте у нас помещение, мы вам поможем и вещи перенести. Это нормально? Нам не дают здесь работать под любым предлогом! Цель — лишить нас здесь помещений. Мы их даже продать не сможем в таких условиях! Кто сюда пойдет, ведь предприниматели знают, что тут за порядки. У нас их заберут бесплатно, эти площади, еще и приплатить обяжут. Мы просто попали!», — сокрушаются собственники.

Они удивляются ответам от местных властей. К примеру, в горисполком была подана жалоба о том, что землепользователь (а все предприниматели оформили на себя земельные участки) не давал разрешение на проведение работ по прокладке коммуникаций. А ответ пришел — «для изъятия земельного участка ваше согласие не требуется». «При чем здесь изъятие? Разве я писал об изъятии?», — разводит руками предприниматель и опять упоминает «невидимую силу».

Пишут в администрацию района о незаконности реконструкции и строительства новой подстанции, за которую — им не нужную, им же придется уплатить круглую сумму, а ответа нет вообще. «Невидимая сила! Пишем жалобы, а в ответ — тишина!», — удивляются собственники.

Они показывают счета, предъявленные руководством ТС к оплате. «Каждый месяц — мебель оплатить. Какую мебель? Зарплату и проездные даже — неизвестно кому, неизвестно за что. Авансовые платежи за электроэнергию — выше в два-три раза, чем я потребляю света, аренду помещения — сами себе сдаем по двадцать долларов за метр! А еще и реконструкция спорная — и все это за нас счет!», — возмущены собственники.

А в это время они получили ответ от председателя ТС Анатолия Цитринова на свое коллективное обращение о предоставлении полной и достоверной информации о работе товарищества. Помимо отсылок к законодательству, председатель ТС пишет: «Ваши обвинения управления Товарищества собственников в самоуправстве и мошеннических действиях являются плодом нездоровой фантазии и свидетельством скудности мышления автора письма».