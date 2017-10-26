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Как первый снег повлиял на работу шиномонтажа в Минске и регионах

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  • 26.10.2017, 13:40
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Эксперты рекомендуют «переобуваться» в зимние шины, когда средняя температура не превышает +8 градусов.

Первый снег в Минске хоть и заставил автолюбителей достать щетки и скребки, но не вызвал паники. На шиномонтажах в столице — «без перемен». А вот в регионах водители поехали «переобуваться», чтобы ответственно подойти к грядущему «дню жестянщика».

Tut.by посетил несколько станций шиномонтажа в Минске, чтобы узнать, как первый выпавший снег повлиял на режим их работы.

— У нас предварительная запись, так что работаем в штатном режиме. Автовладельцы приезжают в назначенное время, «переобуваются» и едут дальше. Сегодня с утра никто не стучал в ворота с зимними шинами в руках и не просился слезно на шиномонтаж, — рассказал нам Дмитрий, директор одной из столичных СТО.

Еще в нескольких минских шиномонтажах на вопрос об очередях сообщают, что «работа идет в привычном режиме: автомобили приезжают-уезжают, очередь не успевает образовываться». Первый снег не стал поводом для паники среди тех, кто не спешит и доезжает осень на летней резине.

А вот по словам автолюбителей, живущих за пределами столицы, на шиномонтажах наблюдается легкий ажиотаж.

— У нас в Смолевичах есть шиномонтаж, круглосуточный. Работают там два человека. По дороге на работу видел, как к шиномонтажу стекаются автомобили. Машин десять точно было. Сам я запаниковал и «переобулся» еще неделю назад, — рассказал нам местный житель Станислав.

На шиномонтажах в Гомеле все оказалось не так радужно, как в столице. На одной из станций нам ответили, что «ситуация, как и везде в городе, машин 20−30 стоит, приезжайте».

В Могилеве ситуация лучше. На нескольких шиномонтажах сообщили, что очередь примерно из 6−7 машин. На «переобувку» одного автомобиля уходит примерно 40 минут, так что ждать придется долго.

В Витебске журналисты обзвонили шесть СТО, и только на седьмой дождались ответа. Очередь на шиномонтаже — до вечера. Предложили записать на 20.00 или подождать до завтра. В этой ситуации лучше на день отказаться от автомобиля.

По ПДД штрафовать никто не имеет права до 1 декабря

Правила дорожного движения гласят, что «при участии в дорожном движении с 1 декабря по 1 марта автомобили с технически допустимой общей массой до 3,5 тонны включительно, легковые и грузопассажирские автомобили с технически допустимой общей массой свыше 3,5 тонны, а также автобусы с технически допустимой общей массой до 5 тонн должны быть оборудованы зимними шинами. Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства и должны соответствовать требованиям части второй пункта 25 приложения 4 к настоящим Правилам».

Это значит, что зимние шины механических транспортных средств, предназначенные для эксплуатации на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии, должны быть маркированы знаком в виде горной вершины с тремя пиками и со снежинкой внутри нее либо знаками М+S, M&S, M.S, M S или Allseasons. Во время эксплуатации на указанном покрытии остаточная высота рисунка протектора должна быть не менее 4 мм.

От себя добавим, что эксперты рекомендуют «переобуваться» в зимние шины, когда средняя температура не превышает +8 градусов по Цельсию. При более низкой температуре резиновый состав летних шин «дубеет», сцепление с асфальтом резко ухудшается.


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