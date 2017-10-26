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Конгресс США: Лабаратория «Касперского» - это «волк в овечьей шкуре»

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  • 26.10.2017, 13:38
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В CША прошли первые слушания, посвященные российскому разработчику антивирусного ПО.

Американские законодатели потребовали от администрации Дональда Трампа предоставить дополнительную информацию об использовании программного обеспечения московской компании «Лаборатория Касперского» в связи с сообщениями о том, что российские хакеры использовали ее антивирусные продукты для похищения правительственных секретов США, передает «Голос Америки».

Один законодатель назвал российскую компанию «волком в овечьей шкуре».

Вопрос был поднят в среду на первом из серии слушаний в Палате представителей, посвященных компании.

Члены Комитета Палаты представителей по науке, космосу и технологиям ссылались на недавние сообщения в СМИ о том, что российские шпионы использовали программное обеспечение «Лаборатории Касперского», чтобы получить доступ к совершенно секретным файлам на персональном компьютере подрядчика Агентства национальной безопасности (АНБ) в 2015 году.

«Нам нужно лучше понимать недавние сообщения, связанные со взломом персонального компьютера подрядчика АНБ, – заявил председатель комитета Ламар Смит. – Угроза, которую представляют продукты «Лаборатории Касперского» для правительства, была публично выявлена и подтверждена правительством Израиля. Я призываю всех, кому известна информация о потенциальных рисках, связаться с комитетом и поделиться этой информацией с нами. Мы должны быть бдительным с этим волком в овечьей шкуре».

«Лаборатория Касперского» продает антивирусное ПО примерно 400 миллионам клиентов во всем мире и также проводит авторитетные исследования угроз в области кибербезопасности.

Компания попыталась ответить на возникшие вопросы еще до слушаний в среду, опубликовав предварительные результаты внутреннего расследования предполагаемого инцидента с АНБ, в котором признала, что ее программа скопировала исходный код АНБ с домашнего компьютера в США в 2014 году.

Компания сообщила, что код был переправлен в «Лабораторию Касперского» для анализа, после чего уничтожен без передачи третьим сторонам. Это заявление вызвало тревогу среди законодателей.

«Сегодняшнее заявление о том, что «Лаборатория Касперского» теперь признает, что их участие относится еще к 2014 году, поднимает множество «красных флажков» и тревожных звоночков, и, я думаю, нам еще многое предстоит об этом узнать», – заявил изданию The Hill после слушаний член комитета Палаты представителей по науке, председатель подкомитета по надзору Дэрин Лахуд.

«Сегодня мы начинаем изучать это. Думаю, что у нас будут дальнейшие слушания, мы будем отрабатывать зацепки и посмотрим, куда приведут улики», – добавил он.

Сенатор Джин Шахин, выступавшая за запрет на использование продуктов «Лаборатории Касперского» всеми правительственными ведомствами, в среду потребовала, чтобы правительство рассекретило имеющуюся у него информацию о компании.

Однако один свидетель заявил конгрессменам в среду, что для того, чтобы показать опасность, которую представляет это программное обеспечение для компьютеров правительства, вовсе не нужно доказывать участие «Лаборатории Касперского» в какой-либо разведывательной операции.

«Один лишь факт, что иностранные разведслужбы пытались получить доступ к нему, подразумевает, что риск существует», – заявил Шон Канук, который занимался вопросами кибербезопасности в национальной разведке США с 2011 по 2016 год.

«Даже если исключить пособничество компании, теоретически возможно, что все транзитные узлы корпоративных коммуникаций «Лаборатории Касперского» в России могут мониториться внутренними спецслужбами», – добавил Канук.

Некоторые законодатели считают, что меры против компании нужно было принять уже давно.

«Честно говоря, я в замешательстве, – заявил конгрессмен Роджер Маршалл. – Даже если это была просто потенциальная проблема, это вопрос национальной безопасности, который мы должны были решить вчера, а не завтра».

Члены комитета Палаты представителей по науке, космосу и технологиям планируют провести еще несколько слушаний, посвященных деятельности российской компании.


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