Минчанка: Горы и водопады в Исландии буквально на каждом шагу, и это просто потрясающе 4 26.10.2017, 14:04

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Пара из Минска в свадебном путешествии увидела пейзажи из «Игры престолов» и встретилась с китами.

Минчанка Александра рассказала citydog.by о поездке, во время которой приходилось готовить на полевой кухне и надевать на себя пять слоев одежды. Зато временами не верилось в увиденную красоту.

«Вы можете остаться одни на десятки километров»

– Мы с мужем хотели, чтобы медовый месяц запомнился чем-то особенным, а никак не лежанием на пляже. Именно поэтому выбрали Исландию. За две недели успели по кругу объехать практически всю страну. Планировали ночевать в палатках – кемпинг в стране очень развит, – но пришлось чередовать ночь под открытым небом с ночью в отеле, чтобы как следует выспаться и просушить вещи.

Водопад Скоугафосс.

Готовясь к поездке, мы закупились лекарствами: все для оказания первой медицинской помощи, все от простуды, болеутоляющие и обязательно антибиотики на случай тяжелой болезни – в Исландии ты можешь оказаться там, где в радиусе десятков километров вообще не будет людей и помочь будет некому.

Кроме того, купили легкие котелки для полевой кухни, газовую горелку и много консервов, которые нас очень выручили в дороге, потому что стоили раз в пять меньше исландских. И прочные дождевики – без них никуда. Арендованный Suzuki Jimny ждал нас в аэропорту.

Из Беларуси мы поехали на машине в Вильнюс, а оттуда прямым рейсом добрались до Рейкьявика. На выходе из аэропорта нас встретила серая туманная равнина, усыпанная черными камнями с зеленым мхом – Исландия в чистом виде. Вдалеке виднелись горы, и нам не терпелось рассмотреть все из машины.

На самом деле, горы и водопады буквально на каждом шагу, и это просто потрясающе. Мы часто проезжали по горным дорогам, где покрытые мхом лавовые поля сменялись снежными вершинами. Видели, где зарождаются водопады: они выходят из горных озер талого льда.

Ледник Ватнайекюдль.

Когда я представляла себе Исландию до поездки, думала, что будет, как в песне группы «Маша и Медведи»: «Нет больших деревьев там, все растения – карлики». Это оказалась только отчасти правдой: там встречаются довольно высокие ели, но их очень мало, чаще попадаются карликовые лесочки. Они растут в восточной, слегка болотистой местности, и выглядят очень мило.

Но в одном песня точно не врала – Исландия и правда похожа на луну, особенно парк гейзеров с его лысой безжизненной землей. А еще там действительно живет очень мало людей – местные жители встречаются довольно редко. Вне Рейкьявика это, в основном, фермеры, которые живут одни на много-много километров.

Местность Намафьялл в Северной Исландии.

Кстати, к туристам местные относятся с большим интересом и дружелюбием: расспрашивают о вашей стране, могут даже подшутить так, как будто вы знакомы сто лет. Но в целом вопрос, из какой вы страны, который будут задавать при каждой покупке или бронировании номера, не праздное любопытство – в Исландии ведут статистика о туристах.

«Если увижу хоть одного тупика, я его съем»

Не стоит надолго задерживаться в Рейкьявике: цены там в два раза выше средних по стране – они уменьшаются прямо пропорционально дальности от столицы. Если кемпинг вам не подходит, то ночевать лучше в небольших городах.

«Мы летали на вертолете из Рейкьявика в тур по гейзерам. Очень интересно побывать там, где не ступала нога обычного туриста и посмотреть на Исландию с высоты птичьего полета».

«Мы летали на вертолете из Рейкьявика в тур по гейзерам. Очень интересно побывать там, где не ступала нога обычного туриста и посмотреть на Исландию с высоты птичьего полета».

Обязательно стоит посмотреть «Золотое кольцо» – не зря это очень популярный туристический маршрут. Особенно нам запомнилась долина гейзеров, мы посетили все термальные источники.

Известная во всем мире «Голубая лагуна» – далеко не единственный термальный комплекс в Исландии, но уж точно самый многолюдный. Местные предпочитают «Секретную лагуну» и ванны в Миватн – они действительно нереальные.

«Голубая лагуна».

Совершенно случайно, не по плану, мы попали в национальный парк Тингвеллир – место столкновения двух литосферных плит, где, как оказалось, снимали «Игру престолов». А вод водопад Гюдльфосс нас не очень впечатлил, хотя, может, просто не повезло: было чересчур много людей и безумно сильный ветер.

«Серные озера Намафьялл в окрестностях озера Миватн. Запах сероводорода сбивает с ног, воняет ужасно, как будто кто-то сварил грязные носки. Но зрелище потрясающее».

На севере страны в городе Хусавик находится музей китов, а еще можно отправиться на экскурсию в океан, чтобы с борта корабля увидеть их самих, а еще касаток и морских котиков. Компаний, которые предлагают подобные туры, очень много, они еще и предоставляют скидку на посещение музея.

А вот на скалу Латрабьярг в западной части страны мы поехали зря: надеялись увидеть тупиков, но оказалось, что они гнездятся в другом месте. Во время поисков мы прошли около десяти километров по отвесным фьордам. По пути увидели мужчину, который шел нам навстречу сверху, спросили у него: «Вы видели тупиков?», – на что он ответил: «Нет, но если я встречу одного, я его съем». Эта фраза очень четко отражала нашу досаду.

Скала Латрабьярг.

Кратерное озеро Керид.

До водопада Альдейярфосс было сложно добраться, на это определенно того стоило. Если у меня теперь спросят, что самое безумное я делала в своей жизни, отвечу «спустилась по отвесному склону к водопаду и искупалась в природной купели под ним».

Водопад Альдейярфосс.

В этой стране безумно захватывающие виды, на каждом километре можно увидеть не только величественные скалы и водопады, но и обрывы. При этом нет запрещающих табличек, смотрителей или вельветовых красных канатов. Поэтому нужно быть очень осторожными.

К счастью, в Исландии правостороннее движение, так что с этим проблем не возникает. Правда, один раз на пустынной дороге к нам в лобовое по встречке ехал человек, совершенно уверенный в правильности своих действий. Видимо, какой-то англичанин забылся на пустой дороге, но вовремя свернул перед нами.

Лучший крем в жизни и вода как сувенир

Основа рациона на острове – морепродукты и ягнятина: барашки пасутся там на каждом углу, как и лошади, но их никто не ест, конечно. Ягненка я готовила на полевой кухне сама: за 700 граммов мяса с маринадом в магазине мы заплатили 40 евро. Хватило, чтобы поесть три раза и угостить других кемперов (улыбается).

В городке Стоксейри мы ужинали в лобстерном ресторане, который очень любят местные жители, говорят, приезжают в него со всей страны. Взяли суп из лобстера, который тут можно встретить везде, и лангустов на большой сковородке. В супе исландцы знают толк, они подают его буквально литрами, очень сложно осилить такие большие порции этого наваристого кремового месива с явно выраженным привкусом креветок и сливок.

Лангустины были просто сварены с картошкой, ничего необычного, зато они были очень свежими. За два супа, одно второе и два бокала вина мы отдали 200 евро – цены в этом ресторане высокие даже для Исландии.

В городе Хусавик мы ели национальную рыбу – треску – ее изображают даже на монетах. Две порции из обеденного меню плюс два пива обошлись нам в 70 евро. Треска была как суфле, без единой косточки. К ней мы попросили картошку фри, к которой в Исландии, судя по всему, тоже особое отношение, потому что одна стандартная порция – 300 граммам. Пришлось уносить с собой. В KFC такая же ситуация: «маленькая» порция картошки оказалась огромным мешком.

Стоит попробовать ледниковую воду Icelandic glacial: в Duty Free бутылочка стоит 3-5 евро. Она невероятно вкусная и красиво упакована, я даже привезла такую маме – ей понравилось. Из «съедобного» все еще везут сушеную треску, которую представляют как еду викингов. 150 граммов обойдутся примерно в 10 евро.

Что касается сувениров, то цены на магнитики и брелоки заоблачные – от 6 до 10 евро. Правда, я сама не удержалась от покупки не самых полезных, зато бесконечно милых игрушек: тупика из сувенирного магазин возле водопада Сельяландсфосс и касатки из музея китов Хусавик.

Настоящая девичья радость – увлажняющий крем «Голубая лагуна», он стоил 30 евро, зато был лучшим в моей жизни. Самая дорогая покупка, но без которой я просто не могла уехать, исландский свитер или «лопапейса», как называют его местные. Ничего теплее в жизни не носила, и в Исландии он действительно спасает от холода. Свитер ручной вязки – 180 евро, шерстяные носки – 25 евро.

Вообще тема «как согреться» для Исландии очень актуальна. Так что не стоит перегружать свой рюкзак огромным количеством вещей – скорее всего вы будете носить 3-4 самые теплые, причем одновременно. Их можно надеть прямо в аэропорту, а с собой взять на смену такой же комплект. Пример моей одежды в холод: термобелье, теплые штаны, байка, толстая кофта, дождевик.