Андрей Шарендо нашелся в изоляторе в Ганцевичах 26.10.2017, 13:54

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Андрей Шарендо

Активист «Европейской Беларуси» был задержан в преддверии Марша рассерженных белорусов 2.0.

Брестский общественный активист, член "Европейской Беларуси" Андрей Шарендо "пропал" перед Маршем рассерженных белорусов 2.0, который прошел 21 октября в Минске, пишет 1reg.by.

Как сообщила жена активиста Полина Шарендо-Панасюк, выяснилось, что ее муж отбывает 15 суток ареста в Ганцевичах. Причем, задержан он был в Бресте, но Полине пояснили, что увезли Андрея в Ганцевичи, так как в брестском изоляторе не было мест:

«Но я этому не верю, думаю, что его спрятали в Ганцевичи, чтобы не допустить скопления народу, когда он будет выходить с суток,» — рассказала Полина Шарендо-Панасюк.

15 суток ареста Андрею Шарендо были присуждены ранее за участие в Акции предупреждения в Минске 8 сентября. Однако задержан для их отбытия активист был непосредственно перед Маршем рассерженных белорусов 2.0, который проходил 21 октября в Минске. Полина Шарендо-Панасюк не видит в этом случайности, она высказывает мнение, что ее мужа «целенаправленно схватили, чтобы не допустить участия в Марше рассерженных белорусов 2.0.

Выйти из изолятора в Ганцевичах Андрей Шарендо должен в ночь с суботы на воскресенье 29 октября.

Андрей и Полина — известные в Бресте активисты оппозиции. Весной этого года Андрей Шарендо был одним из лидеров акций протеста против «тунеядческого» декрета №3 в Бресте. За эти акции он неоднократно подвергался задержаниям и административному задержанию.