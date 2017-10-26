Каталония: Пять вопросов и ответов 26.10.2017, 14:10

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Что стоит за заявлениями Барселоны о задействовании 155-й статьи конституции.

По истечении срока двух ультиматумов, предъявленных Каталонии, правительство страны объявило о намерении задействовать 155-ю статью конституции. Что значит этот шаг, объясняет DW.

Конфронтация между Мадридом и Барселоной не ослабевает. Глава каталонской администрации Карлес Пучдемон не отреагировал на оба ультиматума, предъявленных ему премьер-министром Испании Мариано Рахоем. В соответствии с первым, каталонский премьер не позднее 16 октября должен был окончательно аннулировать декларацию о провозглашении независимости Каталонии.

Второй ультиматум, срок выполнения которого истек 19 октября, требовал от регионального правительства в Барселоне вернуться в правовое поле и отказаться от стремления к независимости. Теперь Мадрид в соответствии со статьей 155 испанской конституции намерен лишить Каталонию статуса автономии и распустить региональное правительство.

О чем идет речь в 155-й статье конституции Испании?

155 статья конституции Испании "О территориальной целостности государства" рассматривает случай, при котором один из 17 автономных регионов страны "не выполняет свои конституционные обязательства и наносит ущерб государственным интересам". В соответствии с этой статьей, если испанский Сенат абсолютным большинством голосов сочтет, что интересы государства действительно были нарушены, правительство Испании может принять "необходимые меры" для того, чтобы восстановить статус-кво.

Немецким экспертам в области конституционного права хорошо известны положения этой статьи, поскольку примером для нее - как и для многих других положений испанской конституции - послужил Основной закон ФРГ, в данном случае - статья 37 "Принуждение земли к выполнению федеральных обязанностей".

Как оценивают 155-ю статью с политической точки зрения?

Какие именно меры считаются необходимыми, в статье 155 не указывается. Однако, по словам испанских политологов, она позволяет правительству страны ввести прямое правление автономным регионом и распустить региональную администрацию.

Из-за возможности широкого толкования статью 155 нередко называют политической "атомной бомбой". С момента принятия в 1978 году конституции Испании эта статья ни разу не применялась.

Почему Мадрид прибегает к такому радикальному инструменту?

Правительство Испании настаивает на соблюдении испанской конституции - это является его прямой обязанностью в соответствии с законом и присягой. При этом он применяет именно тот инструмент, который конституция предусматривает в подобных случаях.

Какое значение имеет Каталония для Испании?

Каталония - один из наиболее экономически развитых регионов Испании и второй по доходам на душу населения после центрального региона со столицей в Мадриде. Каталонские компании тесно связаны с другими испанскими регионами. Провозглашение Каталонией независимости будет иметь катастрофические последствия для экономики страны.

Каталония тесно связана с Испанией не только экономически и политически. Лишь половина жителей этого региона считает каталанский язык своим родным. Кроме того, многие испанцы опасаются, что если правительство в Барселоне провозгласит независимость, результатом станет рост сепаратистских движений в других регионах Испании - в особенности, в Валенсии, Галисии и Стране Басков.

Откуда черпают силы каталонские сепаратисты?

Каталония, как и некоторые другие регионы страны, сохранила свой собственный язык и культуру. Именно поэтому испанский писатель Вальтер Бернекер как-то написал, что испанцы - не "настоящая" нация. Многие каталонцы, а также баски и галисийцы, утверждают, что они - отдельная нация. Тем не менее, в 1978 году 60 процентов каталонцев проголосовали за испанскую конституцию а, следовательно, и за единство нации. "Против" выступили менее 10 процентов.

С 1990-х годов призывы к независимости Каталонии раздавались все громче. Одной из причин этого стало то, что целое поколение было воспитано в духе национально-патриотического самосознания, культивируемого в каталонских школах и университетах. Мадрид, в свою очередь, был не в состоянии реагировать на умело выдвигаемые политические требования сторонников независимости региона.

Дополнительный импульс каталонским сепаратистам придал прошедший 1 октября незаконный референдум, проведению которого центральные власти и национальная полиция пытались помешать довольно жестким образом. По данным правозащитной организации Human Rights Watch, единичные зарегистрированные случаи насилия со стороны Национальной гвардии (Guardia Civil) сепаратисты назвали признаком репрессий со стороны испанского государства.