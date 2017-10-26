Александр Хацкевич: Мы будем только сильнее 26.10.2017, 14:25

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Александр Хацкевич

Фото: EPA

Белорусский тренер киевского «Динамо» не теряет доброго расположения духа.

Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал победу над «Александрией» (3:2) в 1/8 Кубка Украины, пишет «Трибуна».

– Хорошая кубковая игра. Обе команды не хотели проигрывать, бились до конца. Итоговый результат нас удовлетворяет, самое главное, что мы проходим дальше, выиграв у непростого соперника.

– Ротация состава произошла из-за того, что впереди у команды матче Лиги Европы и чемпионата Украины?

– Сегодня у нас вышли только четыре футболиста, которые играли с «Шахтером». Старшие ребята повели за собой партнеров – Кравец сыграл очень сильно, то же самое могу сказать о Гармаше и Хачериди. Возможно, не у всех у них есть достаточно игровой практики, но они показали, что в любой момент готовы выйти в основном составе, играть 120 минут и достичь результата.

Если наши журналисты ведут себя пассивно, я хотел бы сказать еще об одном – судейство. Нас бьют, но мы будем только сильнее. С таким беспределом, что творится на футбольном поле, мы будем бороться только своей игрой.

- Сегодня было три дебютанта. Оправдан ли был риск?

– Смирному в перерыве я сказал, что если он вышел подыгрывать, то этого делать не надо. Нужно брать инициативу на себя, и только тогда может быть прогресс. Понятно, что первая игра, большая ответственность, но хочется, чтобы ребята смелее играли. За ошибки мы их наказывать точно не будем. Те же футболисты, вышедшие на замену, достойные того, чтобы в таких играх, когда у нас такой тяжелый график, выходить на поле и помогать добиваться результата, – сказал Хацкевич.