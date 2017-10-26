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Жарко решил «загрузить» выпускников школ уроками труда

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  • 26.10.2017, 14:32
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Чиновники от образования cами не знают, за что им браться.

В Беларуси проработают организацию трудового обучения и воспитания в старших классах, сообщили БелТА в пресс-центре Министерства образования по итогам совещания с участием заместителя премьер-министра Василия Жарко.

Во время совещания Василий Жарко подчеркнул, что качество трудового обучения и воспитания в школе необходимо повышать.

«Считаю, что на сегодняшний день трудовое воспитание потеряно. Учебных часов в базовой школе явно недостаточно. Не говоря уже про 10-11 классы, где эти часы на трудовое обучение вообще не предусмотрены. В Кодексе об образовании тоже не прописано трудовое обучение в старших классах. Этот вопрос надо продумать. Что касается содержания учебного предмета «Трудовое обучение», то оно должно быть максимально практико-ориентированным и не отставать от жизни», — сказал вице-министр.


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