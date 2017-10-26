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Герои венесуэльских протестов получили премию Cахарова

  • 26.10.2017, 14:41

Европарламент присудил премию «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова венесуэльской оппозиции.

Европейский парламент присудил в четверг премию «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова группе представителей политической оппозиции из Венесуэлы, передает ТАСС.

Как отмечают в Европарламенте, эта группа депутатов и общественных деятелей, некоторые из которых находятся в заключении, «сопротивляется деградации демократии, прав человека и экономики в стране».

Все награжденные входят в оппозиционный Блок демократического единства.

Предложение о награждении этой группы внесли в Европарламент депутаты от фракций правых и право-центристских сил.

Премия «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова была учреждена в 1988 году Европейским парламентом в честь российского ученого и борца за права человека Андрея Сахарова. Она присуждается лицам, внесшим «исключительный вклад в борьбу за права человека во всем мире». Лауреатами премии могут быть физические лица (независимо от места проживания), а также ассоциации или организации, независимо от наличия у них статуса юридического лица. Денежный размер международной премии составляет € 50 тыс.

Имя лауреата премии объявляется в октябре, а в декабре на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге проходит церемония награждения, причем премию вручает лично председатель Европейского парламента. В этом году вручение премии состоится 13 декабря.


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