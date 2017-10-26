Минобороны проигнорировало требования отставки Равкова 18 26.10.2017, 14:48

4,350

Андрей Равков

Фото: БелТА

Министерство обороны ответило на тысячи обращений белорусов об отставке министра, но требование проигнорировало.

На сайте Министерства обороны появился обобщенный ответ на «большое количество электронных обращений по вопросам неуставных отношений в армии аналогичного содержания от различных заявителей», подписанный пресс-секретарем министерства Владимиром Макаровым. Об этом передает «Радыё Свабода».

Какие обращения имеются ввиду и в чем была их суть, Министерство не упоминало. Но похоже, что речь идет об обращениях за публичное расследование смерти солдата из Пинска Александра Коржича и отставку министра обороны Андрея Равкова. Те обращения отсылали с сайта zvarot.by. Минобороны сначало отправило те обращения в спам, а потом кто-то временно «повалил» сайт. После этого подписи стали собирать на сайте Petitions.by и отсылать самостоятельно по электронной почте.

В ответ на обращения Министерство упомянуло свои прежние сообщения (ссылки даются на заявления о расследовании и увольнениях). Минобороны «еще раз подтверждает», что окончательную правовую оценку о случае с Коржичем даст после завершения расследования.

К военным, совершившим правонарушение, «применяются меры ответственности согласно законодательству Республики Беларусь», утверждает Минобороны, а по всем фактам преступлений, в том числе по неуставным отношениям и вымогательстве, «обязательно начинаются уголовные дела». Также говорится, что ведомство проверяет «полноту исполнения своих обязанностей должностными лицами, которым предписано поддержание уставного порядка в воинской части».

Но про требование отставки министра в ответе на обращения не упоминается, хотя закон «Об обращениях граждан и юридических лиц» обязывает давать «обоснованные и мотивированные» ответы с «конкретными формулировками» или «решения о полном или частичном отказе в удовлетворении обращений» с указанием порядка их обжалования.

Напомним, претензии белорусов к Минобороны вызвала смерть Александра Коржича – 21-летнего солдата, которого 3 октября нашли повешенным в подвале на территории воинской части в Печах. По словам родственников и друзей Александра, парень стал жертвой дедовщины.