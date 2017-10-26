Доллар и евро растут третьи торги подряд 26.10.2017, 14:57

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На валютных торгах 26 октября белорусский рубль снизился к американской валюте и евро.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0154 рубля (0,67%) и составил 2,3165 рубля.

Курс доллара вырос на 0,0044 рубля (0,22%) и составил 1,9601 рубля.

Курс российского рубля (за 100 единиц) снизился на 0,0014 рубля (0,04%) и составил 3,3946 белорусского рубля за 100 российских.