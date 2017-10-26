В Жодинской тюрьме уже месяц длится «голодный бунт» 11 26.10.2017, 15:02

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Правозащитники уверены, что руководство знает о проблемах в Жодинской тюрьме.

Уже месяц назад, но известно о ней стало лишь сейчас. Причины – невыносимые условия, в которых содержаться осужденные, пишет kyky.org.

Ситуация распалилась до такой степени, что родственники заключенных, которые объявили голодовку, решили обратиться в администрацию Лукашенко с просьбой вмешаться и остановить издевательства над осужденными.

Правозащитники сообщают, что из всех проблем тюрьмы администрация обратила внимание только на неоказание неотложной медпомощи осужденным, которые страдают хроническими заболеваниями. Остальные проблемы остались без внимания, как и 30-дневная голодовка. Сотрудники исправительного учреждения объясняют, что устранить нарушения самостоятельно они не могут. Для этого нужны деньги, которых у тюрьмы нет.

Родственники голодающих предполагают, что в Департаменте исполнения наказаний МВД либо не знают о голодовке, либо скрывают этот факт от родственников. Правозащитники уверены, что руководство Департамента знают о проблемах в Жодинской тюрьме, поскольку все жалобы, направленные в прокуратуру города Жодино и в «Жодинский центр гигиены и эпидемиологии», были перенаправлены сначала в МВД, а затем в сам ДИН. Но руководство Департамента убеждает родственников осужденных, что ничего подобного в тюрьме не происходит, а слухи о голодовке преувеличены «некими правозащитниками».