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Синоптики рассказали о погоде на ближайшие три дня

  • 26.10.2017, 15:12
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Завтра ожидаются осадки.

27 октября ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории кратковременные осадки (в основном дождь). Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер западный: ночью порывистый, днем умеренный. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +2..+8°С, во второй половине дня повысится до +5..+11°С. Атмосферное давление будет падать. Об этом сообщает Гидромет.

28 октября на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах мокрый снег, слабые туман и гололед. Температура воздуха минимальная ночью -2..+5°С, максимальная днем +2..+8°С.

29 октября погоду будет определять циклон с центром над Литвой. На большей части территории пройдут дожди, ночью по крайнему востоку возможен мокрый снег, слабый гололед. Местами, преимущественно по юго-западу, сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью от 0°С по востоку до +7°С по западу страны, максимальная днем +3..+9°С.


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