Аркадий Бабченко: Дайте журналисту себя защитить 26.10.2017, 15:19

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Аркадий Бабченко

В ситуации государства-подстрекателя надо действовать по-особому.

Эмигрировавший из России журналист, основатель проекта «Журналистика без посредников» Аркадий Бабченко прокомментировал решение главного редактора «Новой газеты» обеспечить безопасность своих сотрудников. Тема защиты журналистов независимых СМИ стала актуальной после нападения на сотрудницу «Новой газеты» Татьяну Фельгенгауэр.

Свое мнение Аркадий Бабченко высказал в «Фейсбуке»:

«Главный редактор «Новой газеты» сообщил о планах вооружить свою редакцию.

«Видимо, поскольку я отвечаю за наших сотрудников, буду вооружать редакцию. Мы пережили множество покушений. Мне никаких вариантов больше не оставили. Я буду ряд сотрудников отправлять на учебу, официально заключим договор с МВД России, будем выписывать и покупать травматическое оружие, сдавать на него экзамены и другими средствами безопасности, про которые я не хочу говорить, тоже будем снабжать журналистов», — сказал он.

В «Новой газете» я проработал лет семь. За эти семь лет я Дмитрию Муратову выгрыз весь мозг насчет самообороны. Я эту тему начинал при каждой встрече и достал Дмитрия Андреевича до такой степени, что он уже в коридоре на другую сторону переходил, когда меня видел.

«Новая» тогда из себя представляла тоже проходной двор с двумя вахтершами на охране. И этим пользовались. В редакцию приносили дохлого осла уши в коробочке, националисты принесли проткнутую ножом дохлую крысу с угрозами, что так будет со всеми - и эти угрозы я, например, рассматривал как реальные, потому что наци тогда активно поддерживались Кремлем, были очень активны и убивали направо и налево - присылали пакеты с белым порошком, пару раз непосредственно в саму редакцию заходили провокаторы - слава богу никого не убили - а НОД митинговал под окнами через день.

Я предлагал купить хотя бы несколько стволов хотя бы трем-пяти адекватным сотрудникам, прогнать их через обучение и сделать некое подобие группы самообороны в очередной нештатной ситуации.

Видимо, именно это и будет сделано.

Что ж. Лучше поздно, чем никогда. Хоть и через пять лет.

Все правильно делаешь, Дмитрий Андреевич. Не слушай никого, кто несет хрень про «журналист не может брать в руки оружие». Эти люди либо идиоты, не понимающие смысла фразы, либо... нет, просто идиоты.

Защита своей жизни - важнейшая и первейшая обязанность каждого индивида. И в первую очередь - именно его и только его. Особенно в ситуации не то, что отсутствующего государства, а государства-подстрекателя.

Про развоз еще только не забудьте. Купите уже, наконец, какую-нибудь ладу-седан-баклажан с водителем-мужиком, который женщин будет довозить вечерами до дома. До квартиры, а не до подъезда.

Да, это не панацея. Но это снижает риски. Совершенно незачем играть в повышенную виктимность.

Все правильно делаете, коллеги».