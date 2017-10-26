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Минчан заставят платить за тепло по индивидуальным счетчикам, которых нет

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  • 26.10.2017, 15:25
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В сфере ЖКХ готовят очередную инициативу.

Плату за тепло по индивидуальным счетчикам могут сделать в Беларуси обязательной, сообщил журналистам начальник управления жилищного хозяйства Министерства жилищного хозяйства Андрей Ромашко, передает БелТА.

«Сегодня принимается решение об обязательном использовании этих приборов в многоквартирных жилых домах, где они установлены. Это государственный интерес и политика в части экономии тепловой энергии», — сказал Андрей Ромашко.

В целом по стране доля многоквартирного жилищного фонда, где есть возможность поквартирного учета потребления тепла, составляет около 10%. Вместе с тем ею пользуются менее половины из этих 10%.

В Минске приборами индивидуального регулирования и учета тепловой энергии оборудовано 848 домов, но рассчитаются по ним только 507 жилых домов. «Это в большей степени связано с тем, что методика поквартирного расчета предполагает добровольное участие потребителя в данных мероприятиях. То есть фактически собственники сегодня сами принимают решение — рассчитываться им по групповому прибору учета пропорционально площади либо регулировать и оплачивать теплоэнергию по фактическому потреблению в каждой квартире», — пояснил Андрей Ромашко.

С учетом того, что за обслуживание и расчет индивидуальных приборов нужно вносить определенную сумму, а тарифы на тепловую энергию невысоки, экономический эффект для граждан не очевиден и они не стремятся рассчитываться по индивидуальным счетчикам, добавил представитель Минжилкомхоза. По информации ГО «Минское городское жилищное хозяйство», обслуживание индивидуальных счетчиков сегодня в столице стоит для одной квартиры 12−15 рублей в год в зависимости от того, какая организация оказывает данные услуги.

Ранее вице-премьер Беларуси Владимир Семашко сообщил, что сегодня за отопление рядовой потребитель платит 16,8% от себестоимости.

По его словам, чтобы выйти энергетикам на нулевую рентабельность, тариф необходимо повысить в 6 раз.

«Кто выдержит это, если одномоментно поднять так тариф? Именно на этот момент обратил внимание президент страны в ходе республиканского семинара о совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны и поставил нам задачу делать это поэтапно, то есть по мере роста заработной платы, роста размера пенсий и т.д. Над решением этой задачи мы и будем сейчас работать», — сказал Владимир Семашко.

Напомним, на прошедшем 20 октября совещании по вопросам ЖКХ было озвучено, что теплоснабжение — самая дорогая из жилищно-коммунальных услуг. Более 30% от суммы жировки зимой — это отопление и подогрев воды. Исходя из этого президент потребовал «искать резервы для экономии в теплоснабжении».


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