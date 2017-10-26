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«Просто делали, что умеем»: Белорусы пекут в Польше торты за €1,5 тысячи

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  • 26.10.2017, 15:38
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Пара из Беларуси переехала в Польшу и решила работать на себя, а не «на дядю».

Пять лет назад белорусы Алексей и Сабина перебрались в Польшу. С работой было непросто, да и не хотелось трудиться на кого-то. Сабина увлекалась выпечкой — и ребята открыли кондитерскую. «А потом мы стали веганами — выбросили все и не знали, что мы сами будем есть, не говоря уже о бизнесе. Думали, закроемся и вернемся в Беларусь». Но пара не сдалась: экспериментировали, работали и теперь обучают веганскому кондитерству пекарей со всего мира, пишет tut.by.

«Мы не ставили цели заработать: просто делали, что делается»

С ребятами из Physalis Vegan журналисты встретились в столичном вегетарианском кафе Green Cuisine. Они приехали в Минск, чтобы научить здешних поваров готовить не самые сложные десерты без продуктов животного происхождения. До этого в кафе предлагали десерты вегетарианские, но Алексей считает, что заменить их на веганские не составит труда.

Алексей Короткевич родом из Борисова. Его жена Сабина Гамбарова — из Барановичей. Долгое время ребята жили в Минске. Потом уехали в Гданьск, оттуда — в Варшаву.

— Гданьск «не в сезон» вымирает, в Варшаве же больше движа. Но сейчас от этого нам хочется уйти. Мы приехали в Беларусь, и нам так классно: вроде есть движ, но нет паники.

В Польше ребята живут почти шесть лет. Сабина — дизайнер и художник — в Гданьске занималась татуировками и недолго работала в кондитерстве. Алексей же был музыкальным продюсером и саунд-дизайнером. Поводом открыть кондитерскую три года назад стало желание остаться в Европе.

— Нам нужно было за что-то жить. Но с начальством никак не клеилось: не можем мы работать на кого-то. К тому же нам нужно было сделать документы, чтобы остаться в Польше (на этом основании мы получали визы и карту побыту).

Как иностранцы Алексей и Сабина не могли открыть что-то вроде нашего ИП. Но могли открыть общество с ограниченной ответственностью. Чтобы запустить бизнес, на счету фирмы должно было быть 5 тысяч злотых (2 тысячи 700 рублей).

— Нам сейчас трудно сказать, сколько всего денег у нас было, — мы особо не считали, просто делали, что делается. Мы не ставили цели заработать.

Сабина и Алексей говорят, что сегодня считают важным пропагандировать веганизм в Беларуси. «Мы хотим, чтобы люди знали, что нет необходимости в животных продуктах. Люди эксплуатируют животных и не задумываются, что они тоже чувствуют боль, любовь, страх и радость. Еще мы хотим, чтобы они знали, что мясная и молочная продукция — провокатор раковых заболеваний»

Сначала у ребят была не веганская кондитерская, но с экологическими продуктами.

— На тот момент мы уже не ели мясо и отходили от «молочки». Но после посмотрели фильм «Земляне» и все, что у нас было, выкинули. И сказали себе, что больше никогда в жизни не притронемся к животным продуктам.

Денег у ребят было немного, а нужно было снимать помещение. Поэтому все проходило интенсивно. Да и веганскому кондитерству такого уровня, по словам Алексея и Сабины, в мире нигде не учат. Постигать все пришлось самим: методом ошибок и экспериментов.

«Раньше цены у нас были в разы меньше. Но рос опыт, имя — время становилось дороже»

На кухне молодые люди работают в паре, но обязанности не разделяют. К слову, примерно 70 процентов клиентов, которые заказывают веганские десерты, — мясоеды.

— Им нравится то, что наши десерты легкие и вкусные. Что от них нет этой тяжести, которая есть от животных продуктов. Если логически подумать: почему кокосовое молоко должно быть менее вкусное, чем коровье? — задает риторический вопрос Сабина.

И показывает пример из инстаграма — трехъярусный черный торт с золотыми листьями. Его, как оказалось, на свадьбу заказывала пара поляков-веганов.

На вопрос, сколько такой торт стоит, собеседники с ходу ответить не могут: говорят, что не зацикливаются на этом. Но берутся считать: торт на 10 порций у них стоит примерно 100 евро. Торт на фото выше где-то на 140−150 порций. Значит, молодоженам он обошелся примерно в полторы тысячи евро.

— Сначала цены у нас были в разы меньше. Но когда рос опыт, имя — время становилось дороже, соответственно, повышались цены. Но и продукты мы используем качественные и очень дорогие. Это всегда только органические и натуральные ингредиенты, все красители также натуральные - это вытяжки из овощей, фруктов и цветов.

Первый заказ за пределами Польши был в Париже — и чтобы его выполнить, кондитеры отправились во Францию и арендовали там кухню. Сейчас они готовы полететь в любую точку мира.

— Наша политика в том, что все должно быть очень свежим. А когда свадьба на 150 человек и нам нужно сделать 500 макаронс, торт, капкейки — это все делается в течение полутора суток.

Продукцию Physalis Vegan нельзя купить в кафе, ресторане или магазине. Все потому, что у основателей бренда нет уверенности, что «вчерашнее» не пойдет в продажу.

— Однажды нас уговорили добрыми глазами и широкими улыбками поставлять десерты в кафе. У нас было условие: если что-то залежалось и не продалось — отправлять в утиль. Как-то мы их подловили, что они продавали то, что лежало несколько дней. И прекратили сотрудничество.

«Курсы у нас стоят довольно дорого: тяжело расставаться с уникальными знаниями»

Страна-соседка как место для жизни и работы не полностью уcтраивает белорусов.

— В Польше много косых взглядов в сторону русских, украинцев, белорусов. Мы часто сталкивались с пренебрежительным отношением к нам как эмигрантам.

Пара признается, что были идеи остановиться в Минске. Но тянет больше туда, где потеплее.

Сегодня вопрос, за что жить, перед кондитерами не стоит. Ребята все чаще проводят обучения и мастер-классы. Курсы кондитерского искусства стоят недешево, но Алексей и Сабина востребованы. Так следующие уроки пара будет давать в престижной французской школе Alain Ducasse Cooking School.

— Такие цены, как у нас, ставят самые крутые кондитеры (порядка полутора тысяч евро с человека за три дня). Просто у нас есть уникальные знания, которые в мире никто не даст. И нам тяжело с ними расставаться.

Алексей и Сабина говорят, что они сделали прорыв в веганском кондитерском мире: все технологии и рецептуры, которыми они пользуются, были придуманы ими самостоятельно

Однако глобально, говорят ребята, они хотят показать, что веганизм — это круто. И это не лимит на вкус и вид.

— Это не та история, когда хиппи приковывали себя к дереву, чтобы его не вырубали, — подшучивает Алексей. — Я люблю вкусно покушать и, переходя на веганизм, я особо «не обломался». Фантазия насчет сочетаний продуктов включается по полной. А некоторые наши рецепты даже превзошли традиционные. Те же макаронс, которые мы делаем и часто отправляем в Париж: люди знающие говорят, что они круче, чем у Пьера Эрме. А это топ.


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