Белстат поймал премьер-министра Кобякова на лжи 10 26.10.2017, 15:45

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Кобяков похвастался сомнительными «достижениями» и забыл упомянуть один нюанс.

В интервью журналу Forbes премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков заявил, что Беларусь до сих пор делает шаги в «ликвидации последствий» мирового финансового кризиса 2008 года, передает «Радыё Свабода».

«Было непросто: главной задачей, которая стояла перед Беларусью, было сохранение прироста ВВП, - заявил Андрей Кобяков. - Страна не пошла по пути массового увольнения работников в связи с сокращением спроса на продукцию отечественных предприятий. В свою очередь это потребовало значительного вложения государственных средств для поддержки реального сектора экономики».

Разовых массовых увольнений в Беларуси действительно не было, но постепенно Беларусь теряет работников. Только с начала 2017 года, по Национального статистического комитета, в Беларуси на 43 196 человек больше уволили, чем приняли на работу. За 5 лет Беларусь потеряла 300 тысяч рабочих.

В Беларуси перестали публиковать статистику о потерях работников «промышленными гигантами». Но на момент последней публикации такой статистики в октябре 2016 года было известно, что за 5 лет МАЗ потерял 40% работников, МТЗ - 31%, «Белшина» - 20%, ММЗ - 33%, а Минский подшипниковый завод - 60%.