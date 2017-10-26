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Активисты проведут в Минске Марафон памяти

  • 26.10.2017, 15:56
Фото: Reuters

Об акции было объявлено во время Марша рассерженных белорусов 2.0.

Движение солидарности «Разам» 29 октября проведет акцию памяти по местам, связанным с коммунистическими репрессиями: Кальвария, Тиволи, Лошица, урочище Благовщина (Тростенец), Военное кладбище, парк Челюскинцев, Куропаты.

Мероприятие проводится уже в течение десяти лет. Его цель - ввести дату 29 октября в будущий белорусский календарь как День памяти жертв политических репрессий, сообщает «Новы Час».

Акция была анонсирована ее инициатором Вячеславом Сивчиком во время минуты молчания у здания КГБ на Марше рассерженных белорусов 2.0 21 октября.

Сбор участников начнется в 11 часов у ворот Кальварийского кладбища. Завершится Марафон памяти в 17 часов в Куропатах.

На каждом месте чествования состоится короткая служба за упокой душ умерших, будут возложены цветы и зажжены свечи.

Выступить на мероприятии приглашены Алесь Марочкин, Владимир Орлов, Владимир Халип, Микола Купава, Анатолий Остапенко, Геннадий Дроздов, Игорь Кузнец, Мечислав Бурак, Дмитрий Захаревич, Андрей Мельников, Славомир Адамович.


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