Посол Украины в Беларуси рассказал, что служил в Печах 26.10.2017, 15:59

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Игорь Кизим

Фото: Вадим Замировский / tut.by

В подразделении сержанта Игоря Кизима не было дедовщины.

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим в прямом эфире «Еврорадио» рассказал, что в советские времена служил в армии в Печах под Борисовом. Как известно, сейчас в нашей стране активно обсуждают трагическую гибель солдата Александра Коржича, служившего там же. Была ли во время его службы в Печах дедовщина, журналисты поинтересовались у посла.

Кизим говорит, что был сержантом, и в его подразделении не было унижения и издевательств над молодыми солдатами. А буквально через 100 метров в другой части были случаи трагические, причиной которых стала дедовщина. Затем были суды. Посол считает, что в дедовщине виноваты не только сержанты и офицеры. «Это вопрос более широкий. Общество виновато», — полагает Игорь Кизим. По его словам, многое зависит от воспитания молодежи, офицеров. «Люди приходят из того общества, в котором они живут, воспитываются. Как те самые сержанты», — сказал посол.